Леся Цуренко успешно стартовала на турнире в Хертогенбосе

Ricoh Open - WTA International
Хертогенбос, Нидерланды • 10-18 июня • трава • $250,000
Действующая чемпионка: Коко Вандевей (США)
Первый круг
[7] Леся Цуренко (Украина) - Элис Мертенс (Бельгия) 6-4 6-1
Украинка успешно начинает свой травяной сезон. За 1 час и 11 минут Цуренко справилась с сопротивлением 60-й ракетки мира Элис Мертенс. Леся оформила четыре брейка за матч, не отдав сопернице ни одного гейма на своей подаче.
В следующем круге нашу теннисистку ожидает поединок против Петры Крейшовой (WTA 280).
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.