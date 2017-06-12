Леся Цуренко успешно стартовала на турнире в Хертогенбосе

На фото - Холифилд и Баррера (в центре) ))))))

Вот это правильно сказал!

Матч-ТВ - это тот самый гос. проект, в который вбухали сотни миллионов бабла из госбюджета, и ко...

Какой-то любитель русского мира затаился в комментах и яростно минусует) Как же русня ненавидит п...

Вот правильные слова. Играет СБОРНАЯ а не игроки клубов. Вон на ту же Исландию гляньте

ЧЕ12 без отбора попали ЧЕ 16 ДК уже не было базовым клубом. Там минимум 40на 40 с ШД. плюс Днепр ...