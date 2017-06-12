Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леся Цуренко успешно стартовала на турнире в Хертогенбосе

Украинская теннисистка пробилась во второй круг турнира в Нидерландах

  • 12.06.2017 16:33
  • 254 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua, Леся Цуренко
© btu.org.ua, Леся Цуренко

Ricoh Open - WTA International
Хертогенбос, Нидерланды • 10-18 июня • трава • $250,000
Действующая чемпионка: Коко Вандевей (США)

Первый круг
[7] Леся Цуренко (Украина) - Элис Мертенс (Бельгия) 6-4 6-1

Украинка успешно начинает свой травяной сезон. За 1 час и 11 минут Цуренко справилась с сопротивлением 60-й ракетки мира Элис Мертенс. Леся оформила четыре брейка за матч, не отдав сопернице ни одного гейма на своей подаче.

В следующем круге нашу теннисистку ожидает поединок против Петры Крейшовой (WTA 280).

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.