Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анна ПОЗНИХИРЕНКО: «Я могу обыгрывать сильных игроков»

Комментарии украинской теннисистки после поражения в финале соревнований в Италии

  • 12.06.2017 14:58
  • 214 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Анна Познихиренко
© btu.org.ua. Анна Познихиренко

В минувшее воскресенье 23-летняя киевлянка провела дебютный финал на 60-тысячниках, уступив Полоне Херцог из Словении на турнире в Италии.

Анна Познихиренко (Украина) - Полона Херцог (Словения, 7) - 2:6, 5:7

- Конечно, я ожидала от себя подобного результата. Каждый игрок приезжает на турнир за победой, и я верила в свои силы. Он пришёл благодаря тому, что я работаю с замечательными тренерами - Бондаренко Ниной Васильевной, которая обучает меня техническому и тактическому арсеналу, и тренером по физподготовке Сергеем Копанайко, с которым я сделала хорошую базу и который прекрасно понимает специфику нашего вида спорта.

В стартовой партии после счёта 2:2 Познихиренко проиграла четыре гейма подряд, а во втором сете украинка была в шаге от тай-брейка, но соперница не позволила ей этого сделать.

Ничего особого не произошло. Я играла рискованно, она показала более грунтовый теннис с сильным вращением и играла терпеливее, чем я. Её удары были тяжёлыми и глубокими, и я понимала, что мне надо играть в темпе и рисковать. К сожалению, чуть-чуть не повезло. Она сыграла рационально, опираясь на свою подачу и типично грунтовый теннис. Музыка между геймами не мешала. Я была сосредоточена на себе и своей игре, мне никто и ничто не мешало.

Из этого турнира я вынесла для себя то, что работаю в правильном направлении. Показывая свою игру, я могу обыгрывать сильных игроков. Буду продолжать в том же духе, оттачивая теннисные навыки и улучшать физическую подготовку.

Какой настрой на следующий турнир в Падове? Боевой, не меньше финала [улыбается].

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.