Анна ПОЗНИХИРЕНКО: «Я могу обыгрывать сильных игроков»

В минувшее воскресенье 23-летняя киевлянка провела дебютный финал на 60-тысячниках, уступив Полоне Херцог из Словении на турнире в Италии.



Анна Познихиренко (Украина) - Полона Херцог (Словения, 7) - 2:6, 5:7



- Конечно, я ожидала от себя подобного результата. Каждый игрок приезжает на турнир за победой, и я верила в свои силы. Он пришёл благодаря тому, что я работаю с замечательными тренерами - Бондаренко Ниной Васильевной, которая обучает меня техническому и тактическому арсеналу, и тренером по физподготовке Сергеем Копанайко, с которым я сделала хорошую базу и который прекрасно понимает специфику нашего вида спорта.



В стартовой партии после счёта 2:2 Познихиренко проиграла четыре гейма подряд, а во втором сете украинка была в шаге от тай-брейка, но соперница не позволила ей этого сделать.



Ничего особого не произошло. Я играла рискованно, она показала более грунтовый теннис с сильным вращением и играла терпеливее, чем я. Её удары были тяжёлыми и глубокими, и я понимала, что мне надо играть в темпе и рисковать. К сожалению, чуть-чуть не повезло. Она сыграла рационально, опираясь на свою подачу и типично грунтовый теннис. Музыка между геймами не мешала. Я была сосредоточена на себе и своей игре, мне никто и ничто не мешало.



Из этого турнира я вынесла для себя то, что работаю в правильном направлении. Показывая свою игру, я могу обыгрывать сильных игроков. Буду продолжать в том же духе, оттачивая теннисные навыки и улучшать физическую подготовку.



Какой настрой на следующий турнир в Падове? Боевой, не меньше финала [улыбается].