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Элина Свитолина поднялась на пятое место рейтинга WTA

Украинская теннисистка устанавливает новый национальный рекорд в рейтинге

  • 12.06.2017 14:09
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АР. Элина Свитолина
© АР. Элина Свитолина

Рейтинг WTA (12 июня 2017 года)

(5/6) Элина Свитолина - 4765
(37/42) Леся Цуренко - 1343
(99/92) Катерина Бондаренко - 609
(155/140) Катерина Козлова - 353

Благодаря результатам на Ролан Гаррос, где Свитолина дошла до четвертьфинала, Элина улучшает свой личный рекорд еще на одну позицию и занимает пятое место.

Леся Цуренко, которая впервые в карьере пробилась в третий круг на Открытом чемпионате Франции, приближается к своему лучшему результату в рейтинге (33-е место) и сейчас находится на 37-й позиции.

Отметим также, что всего одна строчка отделяет от повторения личного рекорда и Ольгу Савчук. Украинка занимает в парной классификации 42-е место (1980 очков) после выхода в свой дебютный четвертьфинал на Шлемах.

Финалистка Ролан Гаррос Симона Халеп теперь занимает второе место в рейтинге, а победительница французского Шлема Елена Остапенко начинает новую неделю с личным рекордом - 12-я строчка.

В чемпионской гонке Элина Свитолина уступает лидерство Симоне Халеп, а также пропускает вперед Каролину Плишкову. Чемпионка Ролан Гаррос поднимается сразу на 21 строчку и оказывается на четвертом месте. Замыкает топ-пятерку Каролин Возняцки. В восьмерке сильнейших в текущем сезоне на данный момент также находятся Кристина Младенович, Винус Уильямс и Йоханна Конта.

Источник — Большой теннис Украины

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