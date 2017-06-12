Элина Свитолина поднялась на пятое место рейтинга WTA

Так то этот фильм запрещен в Украине. Или вы без совка даже название статьи не можете придумать!

Хлопці вболівали досить файно, галас було чути аж до Винник (особливо один верещав біля мікрофона...

и ганчирку власовскую с авы своей убери

по христиански?это как? когда один расеянин оттяпывает башку другому расеянину ..да видел это эпи...

Какие болельщики - такая и сборная, какой народ - такая и страна...