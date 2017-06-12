Элина Свитолина поднялась на пятое место рейтинга WTA

Рейтинг WTA (12 июня 2017 года)
(5/6) Элина Свитолина - 4765
(37/42) Леся Цуренко - 1343
(99/92) Катерина Бондаренко - 609
(155/140) Катерина Козлова - 353
Благодаря результатам на Ролан Гаррос, где Свитолина дошла до четвертьфинала, Элина улучшает свой личный рекорд еще на одну позицию и занимает пятое место.
Леся Цуренко, которая впервые в карьере пробилась в третий круг на Открытом чемпионате Франции, приближается к своему лучшему результату в рейтинге (33-е место) и сейчас находится на 37-й позиции.
Отметим также, что всего одна строчка отделяет от повторения личного рекорда и Ольгу Савчук. Украинка занимает в парной классификации 42-е место (1980 очков) после выхода в свой дебютный четвертьфинал на Шлемах.
Финалистка Ролан Гаррос Симона Халеп теперь занимает второе место в рейтинге, а победительница французского Шлема Елена Остапенко начинает новую неделю с личным рекордом - 12-я строчка.
В чемпионской гонке Элина Свитолина уступает лидерство Симоне Халеп, а также пропускает вперед Каролину Плишкову. Чемпионка Ролан Гаррос поднимается сразу на 21 строчку и оказывается на четвертом месте. Замыкает топ-пятерку Каролин Возняцки. В восьмерке сильнейших в текущем сезоне на данный момент также находятся Кристина Младенович, Винус Уильямс и Йоханна Конта.
Источник — Большой теннис Украины
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