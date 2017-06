Рафаэль Надаль в десятый раз выиграл Ролан Гаррос

Рафаэль Надаль выиграл Отрытый чемпионат Франции по теннису.

В финальном поединке 31-летний испанец не оставил шансов швейцарцу Стэну Вавринке. Матч продолжался чуть более 2 часов и закончился убедительной победой Надаля в 3 сетах.

Ролан Гаррос. Финал

Станислас Вавринка (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 6:3, 6:1.

Это уже десятый титул чемпиона Ролан Гаррос для «короля грунта» и 15 титул Большого шлема в карьере.

Любопытно, что за все 7 матчей на Открытом чемпионате Франции испанец не проиграл ни одного сета, ни разу не доводил партию до тай-брейка и отдал соперникам всего 35 геймов, выиграв при этом 116.

Getting the silverware ready for @RafaelNadal...#RG17 pic.twitter.com/1F1Bt7rRWZ