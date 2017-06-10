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Елена Остапенко стала победительницей Ролан Гаррос

В финале латвийская теннисистка обыграла румынку Симону Халеп

  • 10.06.2017 18:19
  • 1170 просмотров
  • 11 комментария
Метки
freecity.lv. Елена Остапенко
© freecity.lv. Елена Остапенко

20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко в финале Ролан Гаррос взяла верх над 25-летней румынкой Симоной Халеп.

Поединок длился три сета: 6/4, 4/6, 3/6. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Остапенко впервые в своей карьере выиграла турнир Большого шлема.

В 1/4 финала Симона Халеп победила украинку Элину Свитолину.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mesh89
      mesh89, 10.06.2017 18:35
    +1
    Молодец, Лена. Большое будущее у этой девочки. Удачи.

    Наша Элиночка тоже молодец и я верю, что это только начало её пути. Должна была конечно выходить в финал, немного не хватило. Травма сыграла свою роль.

    P.S.: а у Лены фамилия, то украинская... ))
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    Владимир Владимирович
    Владимир Владимирович, 10.06.2017 18:43
    +3
    Молодец Алена, очень мощно играла и закономерно выиграла. И все таки 5-ой ракетке мира нужно поучится у юной обладательнице турнира большого шлема РГ, как не мандражировать в конце матча, а продолжать играть в свою игру, и на матчболе принимать на вылет.
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    MrnMetal
      MrnMetal, 10.06.2017 18:45
    -1
    Ну это вообще сюр какой-то. Практически уверен, что после этой победы Остапенко сникнет и в ближайшее время ничего не выиграет. Хотя хотелось бы ошибаться.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.06.2017 18:45
    -4
    Вот это номер! Я даже не смотрел этот матч, ничего интересного не ожидая в нем увидеть. И просчитался. Вообще странный турнир получился. Если бы Остапенко выиграла Уимблдон, конечно, была бы сенсация, но присутствовала бы какая-то логика. Она ведь абсолютно не грунтовый игрок, старающийся завершать розыгрыши в 1-2 удара. Теперь просто интересно, что она покажет на траве - покрытии, стопроцентно подходящем ей по стилю. Ну а Халеп - я не знаю, как ей удалось проиграть этот турнир, раз уж удалось вытащить матч с Элиной. Первая строчка в рейтинге была так близко. На траве ее добыть уже не получится, поскольку защитным теннисом тут ничего не выиграешь.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.06.2017 18:46
    -2
    MrnMetal, 10.06.2017 18:45
    Ну это вообще сюр какой-то. Практически уверен, что после этой победы Остапенко сникнет и в ближайшее время ничего не выиграет. Хотя хотелось бы ошибаться.
    Полностью поддерживаю. И очень хорошо, если так и будет. Хамку с манией величия, вторую Шарапову очень не хотелось бы лицезреть в топе.
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    Jeck
      Jeck, 10.06.2017 18:50
    +1
    Наскільки пригадую перед турніром на її перемогу був коефіцієнт 500
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 10.06.2017 18:54
    +1
    да-а-а-а! ніяк не про такий результат не думав-причому в ході матчу у Остапенко була велика купа помилок(було і 30-1 проти Халеп)-і нервувала але взяла себе в руки і створила сенсацію
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    GRANADA_Da
    online
    GRANADA_Da, 10.06.2017 18:58
    -6
    mesh89, 10.06.2017 18:35
    Молодец, Лена. Большое будущее у этой девочки. Удачи.Наша Элиночка тоже молодец и я верю, что это только начало её пути. Должна была конечно выходить в финал, немного не хватило. Травма сыграла свою роль.P.S.: а у Лены фамилия, то украинская... ))
    А кроме типа фамилии что еще??? Размовляет на чисто русском она вообще-то, в вышиванке замечена небыла.
    Станислав Матусевич, 10.06.2017 18:46
    MrnMetal, 10.06.2017 18:45
    Ну это вообще сюр какой-то. Практически уверен, что после этой победы Остапенко сникнет и в ближайшее время ничего не выиграет. Хотя хотелось бы ошибаться.

    Полностью поддерживаю. И очень хорошо, если так и будет. Хамку с манией величия, вторую Шарапову очень не хотелось бы лицезреть в топе.
    Сынок, а чем Шарапова перед тобой провинилась??? Что решила за сборную России выступать, или что сало не ест???
    Когда и в чем проявилось ее хамство???
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    Globalist2017
    online
      Globalist2017, 10.06.2017 19:06
    -1
    mesh89, 10.06.2017 18:35
    Молодец, Лена. Большое будущее у этой девочки. Удачи.Наша Элиночка тоже молодец и я верю, что это только начало её пути. Должна была конечно выходить в финал, немного не хватило. Травма сыграла свою роль.P.S.: а у Лены фамилия, то украинская... ))
    Извиняюсь, а она хоть слово на мове знает. Ее родной язык - аххрессорский, так что шах и мат, свядомый.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.06.2017 19:07
    0
    GRANADA_Da, 10.06.2017 18:58

    Сынок, а чем Шарапова перед тобой провинилась??? Что решила за сборную России выступать, или что сало не ест???Когда и в чем проявилось ее хамство???
    Папуля, учи матчасть. Шарапову весь женский Тур на дух не переносит, поскольку она даже не здоровается ни с кем, так и ходит всю карьеру с короной на башке. Остапенко, правда, дальше пошла, она даже руку после матча подает, как будто к грязи прикасается. А уж что они со своей мамашей-тренером в процессе матча в тренерских перерывах про соперниц вещают, вообще на голову не натянешь. Не терплю таких ушлепиц.
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    tigrec1986
    online
      tigrec1986, 10.06.2017 19:08
    0
    Jeck, 10.06.2017 18:50
    Наскільки пригадую перед турніром на її перемогу був коефіцієнт 500
    На Лестер вообще,5000 к 1 было.
    Только,какой дурак ставить будет.
    В теннисе,да и в спорте вообще,такие сенсации,раз в десять лет происходят.
    У Элины тоже шанс был,но к сожалению не воспользовалась.
    Теперь Бог его знает,будет ли еще...
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