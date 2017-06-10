Елена Остапенко стала победительницей Ролан Гаррос

20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко в финале Ролан Гаррос взяла верх над 25-летней румынкой Симоной Халеп.
Поединок длился три сета: 6/4, 4/6, 3/6. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.
Остапенко впервые в своей карьере выиграла турнир Большого шлема.
В 1/4 финала Симона Халеп победила украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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Наша Элиночка тоже молодец и я верю, что это только начало её пути. Должна была конечно выходить в финал, немного не хватило. Травма сыграла свою роль.
P.S.: а у Лены фамилия, то украинская... ))
Ну это вообще сюр какой-то. Практически уверен, что после этой победы Остапенко сникнет и в ближайшее время ничего не выиграет. Хотя хотелось бы ошибаться.
Полностью поддерживаю. И очень хорошо, если так и будет. Хамку с манией величия, вторую Шарапову очень не хотелось бы лицезреть в топе.
Когда и в чем проявилось ее хамство???
Сынок, а чем Шарапова перед тобой провинилась??? Что решила за сборную России выступать, или что сало не ест???Когда и в чем проявилось ее хамство???
Только,какой дурак ставить будет.
В теннисе,да и в спорте вообще,такие сенсации,раз в десять лет происходят.
У Элины тоже шанс был,но к сожалению не воспользовалась.
Теперь Бог его знает,будет ли еще...
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