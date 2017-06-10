Стаховский проиграл в четвертьфинале турнира в Сурбитоне

Ну знаешь ,"галиматье" с Донбасс-Арены где картошка растет , тоже как бы подтверждени...

что же ты такая обиженная?Че нервничаешь? Мальчики не хотят девочку?)))

Еба Сучев? Кто такой Сучев и почему он тебя еба? Не ну ты у нас спец по струям. Сглатывай *...

Так что, пруфов не завезли, Маня? Ну тогда открывай рот, принимай струю, беспруфный кукаретик :3