Стаховский проиграл в четвертьфинале турнира в Сурбитоне

«AEGON SURBITON TROPHY» - ATP Challenger Tour
Сурбитон, Великобритания • 6-11 июня • трава • € 127,000
Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) - [8] Мариуш Копил (Молдова) - 5-7 4-6
Проиграв подачу на старте встречи, Стаховский не дал сопернику реализовать сетбол в девятом гейме, а затем и выполнил обратный брейк. Выиграть третий гейм кряду украинцу не удалось - первый сет уходит в актив Копила.
Во второй партии представителю Молдовы хватило одного брейка, чтобы в итоге довести матч до победы.
Источник — Большой теннис Украины
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