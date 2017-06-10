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Стаховский проиграл в четвертьфинале турнира в Сурбитоне

Украинский теннисист в двух сетах уступил Мариушу Копилу

  • 10.06.2017 14:34
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btu.org.ua, Сергей Стаховский
© btu.org.ua, Сергей Стаховский

«AEGON SURBITON TROPHY» - ATP Challenger Tour
Сурбитон, Великобритания • 6-11 июня • трава • € 127,000

Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) - [8] Мариуш Копил (Молдова) - 5-7 4-6

Проиграв подачу на старте встречи, Стаховский не дал сопернику реализовать сетбол в девятом гейме, а затем и выполнил обратный брейк. Выиграть третий гейм кряду украинцу не удалось - первый сет уходит в актив Копила.

Во второй партии представителю Молдовы хватило одного брейка, чтобы в итоге довести матч до победы.
 

Источник — Большой теннис Украины

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