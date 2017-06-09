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Ролан Гаррос. Надаль разобрался с Тимом и вышел в финал

Испанец отдал сопернику всего 7 геймов

  • 09.06.2017 21:23
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rolandgarros.com.
© rolandgarros.com.

Испанец Рафаэль Надаль подтвердил статус фаворита и переиграл австрийца Доминика Тима в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.

Поединок длился 2 часа и закончился в трех партиях.

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:4, 6:0.

В финале Надаля уже ждет швейцарец Стэн Вавринка, который в напряженном пятисетовом полуфинале сломил сопротивление Энди Маррея.

Добавим, что 31-летний испанец получил возможность в десятый раз выиграть Ролан Гаррос. В этом году Надаль не проиграл еще ни одного сета во Франции и отдал соперникам всего 29 геймов, выиграв при этом 98.

Источник — Sport.ua

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