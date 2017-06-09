Ролан Гаррос. Надаль разобрался с Тимом и вышел в финал

Испанец Рафаэль Надаль подтвердил статус фаворита и переиграл австрийца Доминика Тима в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.
Поединок длился 2 часа и закончился в трех партиях.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:4, 6:0.
В финале Надаля уже ждет швейцарец Стэн Вавринка, который в напряженном пятисетовом полуфинале сломил сопротивление Энди Маррея.
Добавим, что 31-летний испанец получил возможность в десятый раз выиграть Ролан Гаррос. В этом году Надаль не проиграл еще ни одного сета во Франции и отдал соперникам всего 29 геймов, выиграв при этом 98.
Источник — Sport.ua
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