Ролан Гаррос. Вавринка обыграл Маррея в пятисетовом полуфинале

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В полуфинальном поединке 32-летний спортсмен одолел первого номера посева Энди Маррея из Великобритании. Матч продолжался более 4,5 часов и закончился победой Вавринки в пяти сетах.

Ролан Гаррос. Полуфинал

Стэн Вавринка (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6-1

По итогам Ролан Гаррос Вавринка может занять второе место в рейтинге АТР, если выступит лучше Рафаэля Надаля.

Добавим, что испанец в эти минуты борется с австрийцем Домиником Тимом за вторую путевку в финал турнира.