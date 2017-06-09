Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Вавринка обыграл Маррея в пятисетовом полуфинале

Швейцарец дважды по ходу матча уступал по партиям, но смог отыграться и вырвать победу

  • 09.06.2017 19:23
  • 249 просмотров
  • 1 комментария
Метки
rolandgarros.com. Станислас Вавринка
© rolandgarros.com. Станислас Вавринка

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В полуфинальном поединке 32-летний спортсмен одолел первого номера посева Энди Маррея из Великобритании. Матч продолжался более 4,5 часов и закончился победой Вавринки в пяти сетах.

Ролан Гаррос. Полуфинал
Стэн Вавринка (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6-1

По итогам Ролан Гаррос Вавринка может занять второе место в рейтинге АТР, если выступит лучше Рафаэля Надаля.

Добавим, что испанец в эти минуты борется с австрийцем Домиником Тимом за вторую путевку в финал турнира.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.