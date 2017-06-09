Ролан Гаррос. Вавринка обыграл Маррея в пятисетовом полуфинале

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинальном поединке 32-летний спортсмен одолел первого номера посева Энди Маррея из Великобритании. Матч продолжался более 4,5 часов и закончился победой Вавринки в пяти сетах.
Ролан Гаррос. Полуфинал
Стэн Вавринка (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6-1
По итогам Ролан Гаррос Вавринка может занять второе место в рейтинге АТР, если выступит лучше Рафаэля Надаля.
Добавим, что испанец в эти минуты борется с австрийцем Домиником Тимом за вторую путевку в финал турнира.
Источник — Sport.ua
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