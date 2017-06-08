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Ролан Гаррос. Халеп обыграла Плишкову и вышла в финал

Румынская теннисистка победила в трех сетах

  • 08.06.2017 21:06
  • 365 просмотров
  • 2 комментария
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rolandgarros.com. имона Халеп
© rolandgarros.com. имона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп стала второй финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале обидчица Свитолиной разобралась с Каролиной Плишковой из Чехии.

Поединок продолжался около 2 часов и закончился в трех сетах.

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:3.

Таким образом, Халеп подтвердила статус главной фаворитки турнира и в финале померяется силами с 20-летней латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая ранее обыграла Тимею Бачински.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ser_nat
    online
    ser_nat, 08.06.2017 21:21
    +2
    Титул был близок...но все равно восхищаюсь нашей звездочкой!
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    samird
    online
      samird, 08.06.2017 21:36
    0
    Да, сетки конечно него и земля.
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