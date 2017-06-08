Ролан Гаррос. Халеп обыграла Плишкову и вышла в финал

Румынская теннисистка Симона Халеп стала второй финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале обидчица Свитолиной разобралась с Каролиной Плишковой из Чехии.
Поединок продолжался около 2 часов и закончился в трех сетах.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:3.
Таким образом, Халеп подтвердила статус главной фаворитки турнира и в финале померяется силами с 20-летней латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая ранее обыграла Тимею Бачински.
Источник — Sport.ua
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