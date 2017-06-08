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Ролан Гаррос. Остапенко вышла в финал в день своего 20-летия

Латвийская теннисистка в трех сетах одолела Тимею Бачински из Швейцарии

  • 08.06.2017 18:56
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  • 1 комментария
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rolandgarros.com. Елена Остапенко
© rolandgarros.com. Елена Остапенко

Одна из главных сенсаций Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко сыграет в главном матче турнира.

В 1/2 финала латвийская теннисистка в напряженном трехсетовом поединке одолела Тимею Бачински из Швейцарии. Матч продолжался 2,5 часа.

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Елена Остапенко (Латвия) / Тимея Бачински (Швейцария) – 7:6(4), 3:6, 6:3

В своем первом финале турниров серии Большого шлема Остапенко сыграет с победителем пары Халеп – Плишкова.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.06.2017 20:01
    0
    Ничего удивительного. Гораздо интереснее, что она будет делать против Халеп, у которой в один-два удара розыгрыши не будет удаваться выигрывать. Это кроме напряжения от лучшего результата в карьере, и толпы болельщиков на финале. Пойдут ошибки, полетят сломанные ракетки. Тоже, в общем, ничего удивительного.
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