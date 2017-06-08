Ролан Гаррос. Остапенко вышла в финал в день своего 20-летия

Одна из главных сенсаций Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко сыграет в главном матче турнира.
В 1/2 финала латвийская теннисистка в напряженном трехсетовом поединке одолела Тимею Бачински из Швейцарии. Матч продолжался 2,5 часа.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Елена Остапенко (Латвия) / Тимея Бачински (Швейцария) – 7:6(4), 3:6, 6:3
В своем первом финале турниров серии Большого шлема Остапенко сыграет с победителем пары Халеп – Плишкова.
Источник — Sport.ua
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