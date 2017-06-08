Ролан Гаррос. Остапенко вышла в финал в день своего 20-летия

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Манчестер Юнайтед - самый дорогой клуб мира 20:07 — digital_summer Ну МЮ это известный в мире бренд со времен Бекхэма, а так в принципе таблица логичная 20:05 — digital_summer Кто-то еще думает после этой таблицы, что Венгера пора уволить. По доходам клуб в мировом топ-6, ...