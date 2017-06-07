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Ролан Гаррос. Маррей и Вавринка вышли в полуфинал

Кеи Нишикори и Марин Чилич прекратили борьбу в одиночном разряде

  • 07.06.2017 23:06
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editplatter.com. Энди Маррей
© editplatter.com. Энди Маррей

На Ролан Гаррос состоялись очередные матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде. Британец Энди Маррей взял верх над японцем Кеи Нишикори, а Стэн Вавринка в трех сетах разбил хорвата Марина Чилича.

Энди Маррей (Великобритания) – Кеи Нишикори (Япония) – 2/6, 6/1, 7/6, 6/1

Стэн Вавринка (Швейцария) – Марин Чилич (Хорватия) – 6/3,6/3, 6/1

Источник — Sport.ua

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