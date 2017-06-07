Ролан Гаррос. Маррей и Вавринка вышли в полуфинал

На Ролан Гаррос состоялись очередные матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде. Британец Энди Маррей взял верх над японцем Кеи Нишикори, а Стэн Вавринка в трех сетах разбил хорвата Марина Чилича.
Энди Маррей (Великобритания) – Кеи Нишикори (Япония) – 2/6, 6/1, 7/6, 6/1
Стэн Вавринка (Швейцария) – Марин Чилич (Хорватия) – 6/3,6/3, 6/1
Источник — Sport.ua
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