Ролан Гаррос. Маррей и Вавринка вышли в полуфинал

Селезень! Бревно! Сожгись! От тебя уже и мячи отказываются отскакивать в ворота.

Эля.... ты лучшая на всем постсоветском пространстве....умничка...так держать...а победы обязател...

Телевизор не нужен, когда есть такие дурни как ты. Сиди на своей помойке и завидуй молча, мож за ...

Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Халка, Гарая и Витселя.------------------...