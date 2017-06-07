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Симона ХАЛЕП: «Не знаю, как мне удалось победить Свитолину»

При счете 2:5 румынская спортсменка думала, что все кончено

  • 07.06.2017 21:59
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japantimes.co.jp. Симона Халеп
© japantimes.co.jp. Симона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной в 1/4 финала Ролан Гаррос.

«Свитолина доминировала весь матч. При счете 2:5 я подумала, что все кончено, матч проигран. После этого я почувствовала себя более расслабленной – может быть, потому, что подумала, что уже проиграла – и победа пришла. Я не знаю, как мне удалось победить, но это было здорово», – сказала Халеп после матча.

Источник — WTA

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