Симона ХАЛЕП: «Не знаю, как мне удалось победить Свитолину»

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной в 1/4 финала Ролан Гаррос.
«Свитолина доминировала весь матч. При счете 2:5 я подумала, что все кончено, матч проигран. После этого я почувствовала себя более расслабленной – может быть, потому, что подумала, что уже проиграла – и победа пришла. Я не знаю, как мне удалось победить, но это было здорово», – сказала Халеп после матча.
Источник — WTA
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