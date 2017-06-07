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СВИТОЛИНА: «Хотите, чтобы я расплакалась? У меня был шанс победить»

Украинская теннисистка подвела итоги поединка с Симоной Халеп

  • 07.06.2017 19:41
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Элина Свитолина во второй раз в карьере выступила в 1/4 на турнирах Большого Шлема. Украинка вела со счетом 6-3 5-1 в матче с третьей сеяной Симоной Халеп. Свитолиной не удалось удержать преимущество во второй партии, а также реализовать матчбол на тайбрейке. В итоге сет завершился поражением для украинки, после чего румынка взяла все шесть геймов в решающей партии.

- Думаю, это был хороший матч для меня. Я не должна воспринимать его как плохой матч или как плохой день. Мне кажется, Симона начала играть лучше, конечно я позволила ей немного вернуться в игру, а она и так всегда борется за каждый мяч. Так что я ожидала этого от нее, это было обычное дело.

Но мне действительно не следует говорить об этом матче, как о плохом опыте, напротив, это был хороший опыт. Я в порядке, сегодня будет грустно, но завтра наступит другой день и жизнь будет продолжаться. Я ничего не могу поделать. Для меня в этом есть какой-то момент неудачи, возможно. Но не то что бы жизнь вдруг стала плохой. Я все еще буду пятой ракеткой мира со следующей недели и у меня будут мои четыре титула. Никто этого у меня не отнимет. Думаю, завтра у меня не будет причин быть грустной (улыбается).

Последнее очко на тайбрейке (когда сетка помогла Халеп выиграть сет)? Нет, этот розыгрыш не стал поворотным. Это был момент удачи для нее и неудачный эпизод для меня. Но это жизнь, это теннис. Одно очко, конечно, может что-то решить. Знаете, два дня назад я уже собирала чемоданы и покидала турнир в четвертом круге, когда проигрывала в решающем сете. Я могла проиграть в том матче. Так что, это теннис, такое случается… У меня был матчбол сегодня, что сказать…

Позволила ли я ей быть более активной, а сама играла пассивно с 5-1? Думаю, всего понемногу. Я, возможно, слишком рисковала иногда, а потом Халеп вернулась в игру. Немного нервов также сыграли злую шутку. Но это крупные соревнования, такого можно ожидать. Несколько розыгрышей могут переломить ход поединка в другую сторону. Нужно отдать должное Симоне, что она продолжала бороться, делала то, что могла в данный момент. Но всего очко или пару очков повлияли на исход встречи, я не могу сказать, что играла плохо. Я могу вынести только позитив.

Насколько тяжело оставаться позитивной сейчас и не давать своему разочарованию выйти наружу? А вы хотите, чтобы я расплакалась? Сейчас я не могу быть более позитивной (улыбается). Да, это тяжело, меня очень разочаровало то, что у меня был шанс, а случилось, что случилось. Это теннис, как я уже говорила. Может быть только один победитель и сегодня им стала Симона, потому что смогла воспользоваться своими шансами, а я своими - нет. Вот и все.

В третьей партии, как мне кажется, я психологически немного выключилась. Тяжело было вернуться в игру после такого тяжелого второго сета и поражения. Я старалась об этом не думать, чтобы это не влияло на мою игру.

Какие позитивные моменты я могу для себя выделить? Как я играла, как справлялась с давлением. Я начала чувствовать мяч очень хорошо, отлично двигалась. Все сошлось воедино - это и приносило результат. Меня радует то, как я играю, мы работаем с моей командой над тем, чтобы я показывала отличный теннис.

Сохранять позитивный настрой - это часть взросления, жизнь после тенниса существует (улыбается). Думаю, мне нужно быть более открытой ко многим вещам. В этом я преуспела за последний год. Я стараюсь фокусироваться не только на теннисе. Конечно, это моя жизнь, но после таких матчей, как сегодня, ты все равно возвращаешься в отель, где у тебя есть семья. И это то, что на самом деле имеет значение. Наверное, лет через десять, когда я вероятно закончу со спортом, у меня будет моя жизнь, которую я также собираюсь прожить счастливо. Сейчас мне нужно построить что-то вне тенниса, чтобы у меня было еще что-то, над этим я и работаю. Думаю, это хорошо, когда ты можешь не фокусироваться на теннисе на 100%. Иначе возникает давление. Поэтому для меня важно уметь переключаться на другие вещи.

Несколько дней у меня будет отдых, вдалеке от тенниса, вдалеке от всего. А дальше я играю в Бирмингеме. Так что с командой, скорее всего, я буду обсуждать следующие планы уже завтра.

Источник — Большой теннис Украины

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