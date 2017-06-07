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Ролан Гаррос. Савчук проиграла четвертьфинал парного разряда

Украинка вместе с Ралукой Олару уступила паре Мартина Хингис - Чань Юн-Янь

  • 07.06.2017 18:58
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btu.org.ua, Ольга Савчук
© btu.org.ua, Ольга Савчук

Последняя представительница Украины в парном разряде Ролан Гаррос Ольга Савчук покидает турнир. В четвертьфинальном матче украинка на пару с румынкой Ралукой Олару уступили швейцарско-тайваньскому дуэту Мартина Хингис / Чань Юн-Янь.

Матч продолжался чуть более часа и завершился в 2 сетах.

Ролан Гаррос. 1/4 финала (парный разряд)
Ольга Савчук (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Мартина Хингис (Швейцария) / Чань Юн-Янь (Тайвань) – 2:6, 1:6

В полуфинале Хингис и Юн-Янь сыграют против пары Бетани Маттек-Санд (США) / Луция Шафаржова (Чехия).

Добавим, что Савчук впервые играла в четвертьфинале турнира Большого Шлема.

Источник — Sport.ua

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