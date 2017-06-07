Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня мне грустно, но жизнь продолжается»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от Симоны Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
«Я не считаю, что этот матч нужно обсуждать как неудачный опыт или что-то подобное. По-моему, все хорошо. Сегодня мне грустно, но завтра будет новый день, жизнь продолжается. Сейчас я не могу ничего изменить.
Это обидное поражение, может быть, в какие-то моменты мне немного не везло, но это не делает мою жизнь хуже. Я все равно буду пятой ракеткой мира, у меня сохранятся мои четыре титула. Никто их у меня не отнимет. Думаю, завтра я уже не смогу грустить», – сказала Свитолина.
Источник — Twitter
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думаю это и был ее план - или пан или пропал. травма спины в поздних раундах не помощник. немножечко не хватило. все еще впереди
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