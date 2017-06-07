Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня мне грустно, но жизнь продолжается»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от Симоны Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Я не считаю, что этот матч нужно обсуждать как неудачный опыт или что-то подобное. По-моему, все хорошо. Сегодня мне грустно, но завтра будет новый день, жизнь продолжается. Сейчас я не могу ничего изменить.

Это обидное поражение, может быть, в какие-то моменты мне немного не везло, но это не делает мою жизнь хуже. Я все равно буду пятой ракеткой мира, у меня сохранятся мои четыре титула. Никто их у меня не отнимет. Думаю, завтра я уже не смогу грустить», – сказала Свитолина.