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Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня мне грустно, но жизнь продолжается»

Первая ракетка Украины – о проигрыше Симоне Халеп

  • 07.06.2017 18:29
  • 1146 просмотров
  • 7 комментария
Метки
rolandgarros.com. Элина Свитолина
© rolandgarros.com. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от Симоны Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Я не считаю, что этот матч нужно обсуждать как неудачный опыт или что-то подобное. По-моему, все хорошо. Сегодня мне грустно, но завтра будет новый день, жизнь продолжается. Сейчас я не могу ничего изменить.

Это обидное поражение, может быть, в какие-то моменты мне немного не везло, но это не делает мою жизнь хуже. Я все равно буду пятой ракеткой мира, у меня сохранятся мои четыре титула. Никто их у меня не отнимет. Думаю, завтра я уже не смогу грустить», – сказала Свитолина.

Источник — Twitter

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Комментарии
    vladraschevski
      vladraschevski, 07.06.2017 18:35
    +9
    Браво Элина! Слова в точку! Будут победы! Это токо начало!
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    palyvoda2006
      palyvoda2006, 07.06.2017 18:38
    +2
    Молодец! Отлично сыграла! Дала настоящий бой Халеп! Немного опыта не хватило! Если будет продолжать в том же духе - все будет: и опыт, и победы!
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    Polina Melnik
      Polina Melnik, 07.06.2017 18:45
    0
    Играла Элина очень хорошо . Но на мой взгляд неправильно распределила свои силы. Слишком резво и мощно начала
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 07.06.2017 18:59
    0
    Молодчинка. Главное - не раскиснуть!
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 07.06.2017 18:59
    0
    Молодчинка. Главное - не раскиснуть!
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    VITASS
      VITASS, 07.06.2017 19:00
    +1
    Слишком резво и мощно начала

    думаю это и был ее план - или пан или пропал. травма спины в поздних раундах не помощник. немножечко не хватило. все еще впереди
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    newport80
    online
    newport80, 07.06.2017 19:43
    0
    По-моему я больше расстроился...
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