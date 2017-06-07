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Ролан Гаррос. Джокович разгромно уступил Тиму

Действующий чемпион турнира проиграл в трех сетах

  • 07.06.2017 14:47
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atp.com. Доминик Тим
© atp.com. Доминик Тим

Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Второй номер посева смог составить своему сопернику достойную конкуренцию лишь в первом сете, а дальше был совсем не похож на себя. Как итог, проигрыш в трех партиях и вылет из турнира.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Доминик Тим (Австрия) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6(5), 6:3, 6:0

Любопытно, что совсем недавно теннисисты играли очный поединок на турнире в Риме. Тогда Джокович без особых проблем одолел Тим, отдав ему всего один гейм.

В полуфинале австрийца уже ждет Рафаэль Надаль.

Источник — Sport.ua

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