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Ролан Гаррос. Свитолина уступила Халеп в четвертьфинале

Украинская теннисистка трижды могла завершить поединок победой, но растеряла огромное преимущество

  • 07.06.2017 17:15
  • 3488 просмотров
  • 39 комментария
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rolandgarros.com. Элина Свитолина
© rolandgarros.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в матче 1/4 финала Симоне Халеп из Румынии.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:7(6), 0:6.

Первый сет Свитолина начала без раскачки. Уже на старте украинка повела со счетом 3:0, сделав брейк на подаче соперницы и с трудом вырвав победу на своей. Далее была еще пара непростых геймов, но румынка смогла размочить счет только после 5:0. Следующие геймы заставили понервничать украинских болельщиков, но Элина все же смогла вырвать победу в первой партии со счетом 6:3.

Второй сет Свитолина начала с брейка на подаче соперницы, а через пару геймов сделала еще один, выиграв «под ноль» подачу румынки. Далее соперницы обменялись геймами и украинка при счете 5:2 подавала на матч. К сожалению, Халеп совладала с эмоциями, сравняла счет в партии и даже первая заработала шестое очко. В 12 гейме Свитолина отыграла 4 сетбола и перевела партию на тай-брейк, на котором, к сожалению, уступила.

Как это часто бывает в подобных ситуациях, третий сет превратился в простую формальность. Морально подавленная Свитолина пыталась навязать борьбу сопернице, но ей это не удалось. 0:6 – Халеп выходит в полуфинал, где встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Как бы то ни было, по итогам Ролан Гаррос Свитолина обеспечит себе пятое место в рейтинге WTA, а также займет место в топ-тройке чемпионской гонки.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    konpon
      konpon, 07.06.2017 17:41
    +2
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    skorposha, 07.06.2017 17:37
    Black1982, 07.06.2017 17:34
    Яка нах.. травма? Що ви чешите х..ню? До 5:1 травми не було, а при 5:1 в мить проявилась? Дурачкі, вибачте, чесне слово.

    Ти тільки сьогодні дізнався про теніс?Прочитай нновини за вчора чи що перш ніж рота ...."УМНІЧЁК"
    Если бы травма давала о себе знать - на корте периодически появлялся бы врач! Не пишите ху.ни!
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 07.06.2017 17:41
    +5
    Элина молодец! Растет быстро! Если в таком темпе будет продолжать , то и шлемы будут и мировой рейтинг возглавит! Не за что её ругать! Она год назад только в юношеских соревнованиях участвовала. А сейчас требуете от неё шлем!
    Элина молодец! Она ещё своё возьмёт!
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    Vecnik
      Vecnik, 07.06.2017 17:42
    +1
    Black1982, 07.06.2017 17:34
    Яка нах.. травма? Що ви чешите х..ню? До 5:1 травми не було, а при 5:1 в мить проявилась? Дурачкі, вибачте, чесне слово.

    Дурачок ти ! Ти займався якимось видом спорту ?? Якщо займався і мав травми то мав би розуміти ..
    На початку могла б і нечути спини але після навантажень за 2 сети могло все помінятись
    і за травму я написав як варіант побачим шо скаже Світоліна
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    joystick2011
      joystick2011, 07.06.2017 17:43
    +1
    Станислав Матусевич, 07.06.2017 17:39
    Сегодняшний матч полностью подтвердил статус раннего финала. И очень жаль, что победить в нем Элине не удалось. Первый сет она начала очень резво, прежде, чем Халеп прошла период раскачки, счет стал 5:0. Элина просто забила споерницу в корт, засыпав градом мощных ударов и справа, и слева. Тут румынка чуть пришла в себя, а у Свитолиной наметился небольшой спад. Невозможно же весь матч играть в такой запредельный теннис. Три гейма за Халеп, но Элине удается взять сет. 6:3.
    И во втором Элина сразу включилась, и снова счет в ее пользу начал расти, как на дрожжах. И опять при счете 5:1 наступил некоторый спад, который Халеп использовала на все 100%. Она просто включила режим бога, вытаскивая и достаточно неудобно отыгрывая практически все, что летело на ее половину корта, а летело много чего и сильно. К концу сета начало казаться, что Свитолина играет против теннисного робота, который все тащит и совершенно не ошибается. Ценой невероятных усилий при счете 5:6, 0:40 на своей подаче Элина перевела сет на тай-брейк, где отдала, кажется, последние эмоции. На матчболе при счете 5:6 Халеп неожиданно идет в атаку и попадает в самую линию, сравнивая счет. Ну а при счете 6:7 случается совершенно обидная вещь. Вытаскивая в очередной растяжке мощный кросс Свитолиной, румынка попадает в трос и мяч мягко падает на стороне Элины, принося Халеп победу в сете. Понятно было, что в третьем сете борьбы уже не будет, так и произошло.
    Очень жаль, конечно. До победы оставался лишь шаг, но претензий Элине я бы не предъявлял. Мы видели позавчера, что такое внезапно включающийся режим бога в исполнении топовой теннисистки от самой Свитолиной. Со счета 1:5 во втором сете Халеп сыграла практически идеально, более качественный теннис трудно даже представить. И заслуженно прошла дальше. Сомневаюсь, что кто-то из оставшихся соперниц сможет ее остановить от завоевания первого титула ТБШ. А Элине моя благодарность за достаточно успешный турнир. Она поднимается на пятое место в рейтинге. Правда, впереди месяц с небольшим травяного сезона, а трава под стиль Свитолиной не слишком подходит. Хотя, как мы видели сегодня, она вполне способна играть и в атакующий теннис. Будем болеть дальше.
    Спасибо за точный анализ. Третий сет можно было не играть. И правильно поняли, что играла с самого начала на 100%. А это чревато.
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    Vecnik
      Vecnik, 07.06.2017 17:44
    +1
    23 роки в неї ще все попереду буде мати опит
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    Black1982
      Black1982, 07.06.2017 17:45
    +3
    skorposha, 07.06.2017 17:37
    Black1982, 07.06.2017 17:34
    Яка нах.. травма? Що ви чешите х..ню? До 5:1 травми не було, а при 5:1 в мить проявилась? Дурачкі, вибачте, чесне слово.

    Ти тільки сьогодні дізнався про теніс?Прочитай нновини за вчора чи що перш ніж рота ...."УМНІЧЁК"
    Клоуни, про травму всі читали. Відки в тебе інформація, що при рахунку 5:1 в Еліни сталось загострення чи ще щось? Для тупих, добавлю, якби травма таки нагадала про себе, то Еліна б закінчила матч завчасно, а не стояла до кінця. Психологічон не справилась з емоціями. Вони звичайно ясна зірочка в нашому спорті, але їй ще рости і рости в плані самоконтролю.
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    voone1983
      voone1983, 07.06.2017 17:45
    +3
    Всі поливачі брудом ідіть в ЖОПУ. А Еліна молодець і дякую за емоції!!!! А перемоги ще будуть головне щоб здоров'я було.
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    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 07.06.2017 17:47
    0
    Disiny2, 07.06.2017 17:35
    Да уж, Элинка. Размазывала Халеп по корту, но не совладала с эмоциями. .
    Где вы видите что она размазывала. Чё за бред. Посмотрите первый сэт. Почти все геймы на больше меньше играли. Просто везло. А во втором сэте фонтана отвернулась при счете 5-2.
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    Вольтрон
      Вольтрон, 07.06.2017 17:50
    +2
    tigrec1986, 07.06.2017 17:22
    От радости,при счете 5:1 Элина в штаны наложила...
    Ну нельзя же так,Элина!
    Народ хоть во что то поверил.Даже и не верится что она в топ пять,с такими морально волевыми.Может потому что тур настолько слаб.
    Тяжело поверить в такое позорное поражение...
    Вот такой у нас Д О Л Б О Н А Р О Д!!!! Стоит только проиграть И сразу плохая(
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.06.2017 17:52
    +2
    С одной стороны, странно, что столько желающих полить грязью пятую (!) ракетку мира. Четвертьфинал ТБШ - повторение лучшего результата в карьере - неслабый результат. Причем играла против главной фаворитки всего турнира, и имела хорошие шансы на победу, чего накануне матча мало кто ожидал. Обидно, что выиграть не удалось, но в целом турнир ведь получился довольно удачным.
    С другой стороны, удивляться нечему. Наш народ в течение нескольких дней готов и создать себе кумира, и низвергнуть его с пьедестала. А обсасывания зрады всегда гораздо больше радости от перемоги.
    Элине еще раз спасибо за множество ярких эмоций от РГ в ее исполнении!
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    nordik1980
      nordik1980, 07.06.2017 17:54
    -1
    так просрати гру ще треба вміти
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    andrijooo
      andrijooo, 07.06.2017 17:55
    +1
    Благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос и после поражения Каролин Возняцки в четвертом круге, вне зависимости от исхода сегодняшнего матча против Симоны Халеп, Элинa Свитолина точно не опустится ниже пятого места в рейтинге WTA и станет первой украинкой в пятерке сильнейших мирового тенниса.
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    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 07.06.2017 17:55
    -1
    їй взагалі треба було знятися про рахунку 0:3 у третьому сеті, бо вочевидь травма давала взнаки...

    якщо би була здорова Світоліна, то Халеп би мала дуууже малі шанси
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    tigrec1986
      tigrec1986, 07.06.2017 17:58
    0
    Валерий Бирзул, 07.06.2017 17:47
    Disiny2, 07.06.2017 17:35
    Да уж, Элинка. Размазывала Халеп по корту, но не совладала с эмоциями. .

    Где вы видите что она размазывала. Чё за бред. Посмотрите первый сэт. Почти все геймы на больше меньше играли. Просто везло. А во втором сэте фонтана отвернулась при счете 5-2.
    В таком случае,посмотри середину второго,в особенности третий сэт
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    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 07.06.2017 18:00
    +2
    Еліна, ти молодець. Ти гордість нашого спорту. В тебе все попереду.
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    Roman Plaskonj
      Roman Plaskonj, 07.06.2017 18:02
    -2
    Vitaliy_yatsenko, 07.06.2017 17:31
    Наші люди звикли поливати брудом будь кого. Світоліна грала на уколах сьогодні, бо у неї травма і грала в прекрасний теніс. Вона була за крок до перемоги, боролась до останнього, бо вже майже без сил, на важких спазмах у спині вона зуміла дотягнути до тай-брейка, де був матч болл. Не пощастило. Та Еліна боролась до останнього, досягла видатного рівня, бо дійшла до 1/4 у такому турнірі. Тільки травма не дала їй змоги сьогодні перемогти. Та їй тільки 22 роки і вона продовжує рости як спортсменка. Її кращі матчі ще попереду. З наступного понеділку вона буде 5 у рейтингу ВТА. Треба подякувати і побажати скорішого одужання! Дякую, Еліна!
    Так до 5:1 за уколи не згадували, а коли просрала то зразу уколи вилізли!
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    almesteam85
      almesteam85, 07.06.2017 18:16
    0
    Станислав Матусевич, 07.06.2017 17:52
    С одной стороны, странно, что столько желающих полить грязью пятую (!) ракетку мира. Четвертьфинал ТБШ - повторение лучшего результата в карьере - неслабый результат. Причем играла против главной фаворитки всего турнира, и имела хорошие шансы на победу, чего накануне матча мало кто ожидал. Обидно, что выиграть не удалось, но в целом турнир ведь получился довольно удачным.
    С другой стороны, удивляться нечему. Наш народ в течение нескольких дней готов и создать себе кумира, и низвергнуть его с пьедестала. А обсасывания зрады всегда гораздо больше радости от перемоги.
    Элине еще раз спасибо за множество ярких эмоций от РГ в ее исполнении!
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    almesteam85
      almesteam85, 07.06.2017 18:19
    0
    almesteam85, 07.06.2017 18:16
    Станислав Матусевич, 07.06.2017 17:52
    С одной стороны, странно, что столько желающих полить грязью пятую (!) ракетку мира. Четвертьфинал ТБШ - повторение лучшего результата в карьере - неслабый результат. Причем играла против главной фаворитки всего турнира, и имела хорошие шансы на победу, чего накануне матча мало кто ожидал. Обидно, что выиграть не удалось, но в целом турнир ведь получился довольно удачным.С другой стороны, удивляться нечему. Наш народ в течение нескольких дней готов и создать себе кумира, и низвергнуть его с пьедестала. А обсасывания зрады всегда гораздо больше радости от перемоги.Элине еще раз спасибо за множество ярких эмоций от РГ в ее исполнении!
    Да ніхто б нічого не сказав би, якщо вона б програла 6-4 6-3, або 7-5, 3-6, 6-1. Просто всім боляче від того, що гра була вже практично виграна (6-3, 5-1...), а тут така прикра поразка.
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    CowboyHuggies
    online
      CowboyHuggies, 07.06.2017 18:23
    0
    Блошинный, вонючий, дебильный теннис от Халеп. Таких нужно исключать из теннииса. Свитолина явно мощней и на 44 головы сильней! Позлор Халеп! Блоха случайно выиграла.
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