Ролан Гаррос. Свитолина уступила Халеп в четвертьфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в матче 1/4 финала Симоне Халеп из Румынии.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:7(6), 0:6.
Первый сет Свитолина начала без раскачки. Уже на старте украинка повела со счетом 3:0, сделав брейк на подаче соперницы и с трудом вырвав победу на своей. Далее была еще пара непростых геймов, но румынка смогла размочить счет только после 5:0. Следующие геймы заставили понервничать украинских болельщиков, но Элина все же смогла вырвать победу в первой партии со счетом 6:3.
Второй сет Свитолина начала с брейка на подаче соперницы, а через пару геймов сделала еще один, выиграв «под ноль» подачу румынки. Далее соперницы обменялись геймами и украинка при счете 5:2 подавала на матч. К сожалению, Халеп совладала с эмоциями, сравняла счет в партии и даже первая заработала шестое очко. В 12 гейме Свитолина отыграла 4 сетбола и перевела партию на тай-брейк, на котором, к сожалению, уступила.
Как это часто бывает в подобных ситуациях, третий сет превратился в простую формальность. Морально подавленная Свитолина пыталась навязать борьбу сопернице, но ей это не удалось. 0:6 – Халеп выходит в полуфинал, где встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Как бы то ни было, по итогам Ролан Гаррос Свитолина обеспечит себе пятое место в рейтинге WTA, а также займет место в топ-тройке чемпионской гонки.
Источник — Sport.ua
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Яка нах.. травма? Що ви чешите х..ню? До 5:1 травми не було, а при 5:1 в мить проявилась? Дурачкі, вибачте, чесне слово.
Ти тільки сьогодні дізнався про теніс?Прочитай нновини за вчора чи що перш ніж рота ...."УМНІЧЁК"
Элина молодец! Она ещё своё возьмёт!
Дурачок ти ! Ти займався якимось видом спорту ?? Якщо займався і мав травми то мав би розуміти ..
На початку могла б і нечути спини але після навантажень за 2 сети могло все помінятись
і за травму я написав як варіант побачим шо скаже Світоліна
И во втором Элина сразу включилась, и снова счет в ее пользу начал расти, как на дрожжах. И опять при счете 5:1 наступил некоторый спад, который Халеп использовала на все 100%. Она просто включила режим бога, вытаскивая и достаточно неудобно отыгрывая практически все, что летело на ее половину корта, а летело много чего и сильно. К концу сета начало казаться, что Свитолина играет против теннисного робота, который все тащит и совершенно не ошибается. Ценой невероятных усилий при счете 5:6, 0:40 на своей подаче Элина перевела сет на тай-брейк, где отдала, кажется, последние эмоции. На матчболе при счете 5:6 Халеп неожиданно идет в атаку и попадает в самую линию, сравнивая счет. Ну а при счете 6:7 случается совершенно обидная вещь. Вытаскивая в очередной растяжке мощный кросс Свитолиной, румынка попадает в трос и мяч мягко падает на стороне Элины, принося Халеп победу в сете. Понятно было, что в третьем сете борьбы уже не будет, так и произошло.
Очень жаль, конечно. До победы оставался лишь шаг, но претензий Элине я бы не предъявлял. Мы видели позавчера, что такое внезапно включающийся режим бога в исполнении топовой теннисистки от самой Свитолиной. Со счета 1:5 во втором сете Халеп сыграла практически идеально, более качественный теннис трудно даже представить. И заслуженно прошла дальше. Сомневаюсь, что кто-то из оставшихся соперниц сможет ее остановить от завоевания первого титула ТБШ. А Элине моя благодарность за достаточно успешный турнир. Она поднимается на пятое место в рейтинге. Правда, впереди месяц с небольшим травяного сезона, а трава под стиль Свитолиной не слишком подходит. Хотя, как мы видели сегодня, она вполне способна играть и в атакующий теннис. Будем болеть дальше.
Яка нах.. травма? Що ви чешите х..ню? До 5:1 травми не було, а при 5:1 в мить проявилась? Дурачкі, вибачте, чесне слово.
Ти тільки сьогодні дізнався про теніс?Прочитай нновини за вчора чи що перш ніж рота ...."УМНІЧЁК"
Ну нельзя же так,Элина!
Народ хоть во что то поверил.Даже и не верится что она в топ пять,с такими морально волевыми.Может потому что тур настолько слаб.
Тяжело поверить в такое позорное поражение...
С другой стороны, удивляться нечему. Наш народ в течение нескольких дней готов и создать себе кумира, и низвергнуть его с пьедестала. А обсасывания зрады всегда гораздо больше радости от перемоги.
Элине еще раз спасибо за множество ярких эмоций от РГ в ее исполнении!
якщо би була здорова Світоліна, то Халеп би мала дуууже малі шанси
Да уж, Элинка. Размазывала Халеп по корту, но не совладала с эмоциями. .
Где вы видите что она размазывала. Чё за бред. Посмотрите первый сэт. Почти все геймы на больше меньше играли. Просто везло. А во втором сэте фонтана отвернулась при счете 5-2.
С другой стороны, удивляться нечему. Наш народ в течение нескольких дней готов и создать себе кумира, и низвергнуть его с пьедестала. А обсасывания зрады всегда гораздо больше радости от перемоги.
Элине еще раз спасибо за множество ярких эмоций от РГ в ее исполнении!
С одной стороны, странно, что столько желающих полить грязью пятую (!) ракетку мира. Четвертьфинал ТБШ - повторение лучшего результата в карьере - неслабый результат. Причем играла против главной фаворитки всего турнира, и имела хорошие шансы на победу, чего накануне матча мало кто ожидал. Обидно, что выиграть не удалось, но в целом турнир ведь получился довольно удачным.С другой стороны, удивляться нечему. Наш народ в течение нескольких дней готов и создать себе кумира, и низвергнуть его с пьедестала. А обсасывания зрады всегда гораздо больше радости от перемоги.Элине еще раз спасибо за множество ярких эмоций от РГ в ее исполнении!
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