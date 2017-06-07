Ролан Гаррос. Свитолина уступила Халеп в четвертьфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в матче 1/4 финала Симоне Халеп из Румынии.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:7(6), 0:6.

Первый сет Свитолина начала без раскачки. Уже на старте украинка повела со счетом 3:0, сделав брейк на подаче соперницы и с трудом вырвав победу на своей. Далее была еще пара непростых геймов, но румынка смогла размочить счет только после 5:0. Следующие геймы заставили понервничать украинских болельщиков, но Элина все же смогла вырвать победу в первой партии со счетом 6:3.

Второй сет Свитолина начала с брейка на подаче соперницы, а через пару геймов сделала еще один, выиграв «под ноль» подачу румынки. Далее соперницы обменялись геймами и украинка при счете 5:2 подавала на матч. К сожалению, Халеп совладала с эмоциями, сравняла счет в партии и даже первая заработала шестое очко. В 12 гейме Свитолина отыграла 4 сетбола и перевела партию на тай-брейк, на котором, к сожалению, уступила.

Как это часто бывает в подобных ситуациях, третий сет превратился в простую формальность. Морально подавленная Свитолина пыталась навязать борьбу сопернице, но ей это не удалось. 0:6 – Халеп выходит в полуфинал, где встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Как бы то ни было, по итогам Ролан Гаррос Свитолина обеспечит себе пятое место в рейтинге WTA, а также займет место в топ-тройке чемпионской гонки.