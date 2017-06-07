Свитолина войдет в топ-5 мирового рейтинга по итогам Ролан Гаррос

Благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гарро с и после поражения Каролин Возняцки в четвертом круге, вне зависимости от исхода сегодняшнего матча против Симоны Халеп, Элинa Свитолина точно не опустится ниже пятого места в рейтинге WTA и станет первой украинкой в пятерке сильнейших мирового тенниса.

Напомним, что ранее лишь одному украинскому теннисисту удавалось занять место в топ-5: Андрей Медведев в мае 1994 года поднялся на четвертую позицию в рейтинге АТР.

Также добавим, что в этом сезоне Элинa Свитолина уже завоевала два титула WTA Premier 5 (Дубай и Рим) и два титула WTA International (Тайбэй и Стамбул). Украинка лидирует в чемпионской гонке на Итоговый турнир в Сингапуре.