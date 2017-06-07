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Свитолина войдет в топ-5 мирового рейтинга по итогам Ролан Гаррос

Украинская теннисистка впервые в карьере войдет в пятерку рейтинга WTA

  • 07.06.2017 13:20
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wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина
Благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос и после поражения Каролин Возняцки в четвертом круге, вне зависимости от исхода сегодняшнего матча против Симоны Халеп, Элинa Свитолина точно не опустится ниже пятого места в рейтинге WTA и станет первой украинкой в пятерке сильнейших мирового тенниса. 
 
Напомним, что ранее лишь одному украинскому теннисисту удавалось занять место в топ-5: Андрей Медведев в мае 1994 года поднялся на четвертую позицию в рейтинге АТР. 
 
Также добавим, что в этом сезоне Элинa Свитолина уже завоевала два титула WTA Premier 5 (Дубай и Рим) и два титула WTA International (Тайбэй и Стамбул). Украинка лидирует в чемпионской гонке на Итоговый турнир в Сингапуре. 

Источник — Большой теннис Украины

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