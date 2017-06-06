Ролан Гаррос. Свитолина сыграет с Халеп на уколах

Украинская теннисистка Элина Свитолина проведет матч 1/4 финала Ролан Гаррос против румынки Симоны Халеп на обезболивающих уколах.

«Будет играть на обезболивающих уколах. Увы. Травма очень неприятная», – написал спонсор спортсменки Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

Перед матчем четвертого круга соревнований против Петры Мартич Свитолина почувствовала резкую боль в спине. Несмотря на это, Элина смогла добиться победы в поединке.

Встреча между Элиной Свитолиной и Симоной Халеп состоится 6-го июня в 15:00 по киевскому времени.