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Ролан Гаррос. Свитолина сыграет с Халеп на уколах

Украинская теннисистка выйдет на корт, несмотря на травму

  • 06.06.2017 11:45
  • 216 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина
© twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина проведет матч 1/4 финала Ролан Гаррос против румынки Симоны Халеп на обезболивающих уколах.

«Будет играть на обезболивающих уколах. Увы. Травма очень неприятная», – написал спонсор спортсменки Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

Перед матчем четвертого круга соревнований против Петры Мартич Свитолина почувствовала резкую боль в спине. Несмотря на это, Элина смогла добиться победы в поединке.

Встреча между Элиной Свитолиной и Симоной Халеп состоится 6-го июня в 15:00 по киевскому времени.

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Комментарии
    denys_92
    online
      denys_92, 06.06.2017 11:55
    0
    в інших джерелах пише, що зустріч 7-ого червня...
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    ser_nat
    online
    ser_nat, 06.06.2017 12:06
    0
    зачем эти подвиги, которые могут потом аукнуться
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