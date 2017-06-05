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Марта КОСТЮК: «Я не верила, что могу выиграть»

Юная украинская теннисистка рассказала о поражении от Амины Аншбе на Ролан Гаррос

  • 05.06.2017 23:51
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

Комментарии 14-летней украинки Марты Костюк после поражения во втором круге юниорского Ролан Гаррос. Посеянная на турнире под четвертым номером киевлянка уступила представительницей России Амине Аншбе.

- Думаю, сегодня у меня просто всё не получилось, и я даже конкретно не могу назвать, что именно мне помешало. Амина меня ничем не удивила, скорее я сама себя удивила. Как я говорила, очень тяжело играть, когда все от тебя всего ожидают. У меня была некая скованность внутри, я не верила, что могу выиграть. Я просто не могла ничего сделать.

Как и вчера, я была зажатой, но Амина оказалась сильнее моей предыдущей соперницы. Не могу сказать, что я играла очень плохо, просто из-за вот этого прессинга я слишком много наошибалась, а она начала много возвращать мячей на мою сторону.

В первом сете я всё время шла к сетке, атаковала, сама вела игру, а потом... не знаю, что случилось, я просто ушла назад. Я пару раз пыталась выйти к сетке, но она меня обводила, и дальше я забоялась делать подобное. На тай-брейке я нервничала, при 4-4 она подала двойную, я должна была выигрывать до конца, но у меня мяч даже до сетки не долетал.

В конце решающего сета у российкой теннисистки начались судороги в ногах, которые и помешали Марте сосредоточиться на игре.

- Да я видела, что вначале она не бегала, но потом немного забегала. Не знаю, при счёте 5:3 я должна была выигрывать тот гейм, но просто те мысли, что у неё судороги, и мне просто надо попадать в корт, меня настолько сковали, что я сделала четыре невынужденные ошибки подряд. Конечно, я расстроена, но мне даже смешно, что я проиграла такой матч. Амина не показала ничего нереального, не могу о ней ничего плохого говорить, но просто это я довольно много напортачила.

Новая ракетка? Да, я сменила ракетку. У меня закончился контракт с Wilson. Я перепробовала все ракетки, и самой близкой к Wilson стала Yonex. Мне присылали тестовые ракетки. Как раз 25-тысячник я выиграла этими ракетками, хотя до самого турнира играла ими всего три дня.

По поводу ближайших турниров, то я планирую играть на 60-тысячнике в Венгрии на следующей неделе, там я получу wild card в основную сетку. Затем, если я проиграю раньше полуфинала, я полечу на Мальорку на травяной турнир WTA, где у меня будет wild card в квалификацию. Мы хотели в основу, но слишком поздно обратились за ней.

Буду ли играть еще юниорские «мэйджоры»? Конечно, я буду играть на юниорских Уимблдоне и US Open, но перед ними турниры играть не буду. В этом году я хочу сыграть последний раз на юниорском уровне, потому что ты играешь ради ничего, и это никак не мотивирует.

По-моему, я сейчас пятая в юниорском рейтинге, поэтому я хочу постараться довольно хорошо выступить на Уимблдоне и US Open, чтобы удержаться на этой позиции до конца года, потому что за это даётся бонус от WTA в виде возможности сыграть ещё на двух взрослых турнирах.

Источник — Большой теннис Украины

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