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Элина СВИТОЛИНА: «Перед матчем от боли в спине потемнело в глазах»

Украинская теннисистка рассказала о своей непростой победе над Петрой Мартич

  • 05.06.2017 19:24
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Пресс-конференция украинской теннисистки Элины Свитолиной после победы в четвертом раунде Ролан Гаррос.

- Травма не дала мне хорошо стартовать, я ощущала некоторый дискомфорт. Это странно, потому что я весь день чувствовала себя нормально, а потом за 20... нет, за 30 минут до матча, я просто отдыхала. Потом встала и у меня будто в глазах потемнело, почувствовала сильную боль в спине. Я даже сегодня толком не размялась перед матчем. Поэтому было большое чувство паники из-за происходящего. И потом я забыла как побеждать, как играть (улыбается). Так что я не была в игре на все 100%. Мой физиотерапевт был в шоке, потому что я сказала, что такой боли раньше не чувствовала. Да, бывает скованность после затяжных матчей, но это все равно другая боль. Это было очень странно и непривычно для меня. Вот почему, когда я вышла на корт, то не была собранной, это была ненормальная ситуация. Но это опыт, а уже все случилось как случилось.

Как мне удалось вернуться с 2-5 в решающем сете? Не знаю (улыбается). Это был тяжелый матч, Мартич играла чрезвычайно хорошо. Ближе к концовке я сказала себе: «Знаешь что, надо быть агрессивной, надо класть этот мяч в корт, зарабатывать виннеры». Я действительно изменила некоторые вещи, возможно, было поздновато, но в итоге это принесло мне победу. Сегодня я допускала много невынужденных ошибок, которых обычно не делаю. И уже при счете 2-5 мне удалось вернуть этот настрой, настрой Свитолиной. Как его описать? Я слышала, что после 2-5 проиграла только четыре очка, вот это оно, наверное, и есть. Я вновь заиграла, ждала нужного мяча, боролась и создавала себе возможности, чтобы пробить навылет. Сказала себе, что я не проиграю этот матч. Разве что она выполнит два великолепных виннера при 0-30, ну что ж, мои поздравления тогда. Однако я знаю, какого это быть игроком топ-10 и как играть в напряженных ситуациях. Думаю, это помогло сегодня. Для меня важно находить этот баланс: совершать минимум ошибок, при этом оставаться активной. За последнее время, как мне кажется, я в этом преуспела, хотя время от времени наступают сбои, это нормально.

Мне уже оказали помощь, горячий душ, где-то минут 20, очень помог моей спине. К счастью, завтра у меня выходной, так что я буду еще проходить необходимую терапию, а еще важен полноценный отдых. Посмотрим, что случится, будет новый день... Вот как сегодня, я проснулась и все было отлично, я чувствовала себя мотивированной, пожалуй, настолько хорошо за последние месяцы еще не было. И потом вот, что случилось. Жизнь - непредсказуемая штука, разные вещи могут приключиться.

По поводу четвертьфинала с Симоной Халеп, то я извлекла много полезного из нашего последнего матча в Риме. Тот финал был трудным, поскольку мы обе боролись с травмами. Это был хороший матч и, я думаю, я могу подготовить план игры на четвертьфинал, а там посмотрим, что будет.

Источник — Большой теннис Украины

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