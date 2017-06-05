Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу восстановиться к четвертьфиналу»

В решающем сете украинка отыгралась, проигрывая 2:5.

«Мартич показывала потрясающий теннис в начале поединка, а я старалась найти свой путь, чтобы выиграть. Была рада, что удалось сделать камбэк во второй партии, спасибо за эту публику, вы так меня подбадривали и заряжали энергией.

В третьем сете я просто старалась отдать все силы, хотя травма доставляла мне неприятности. Надеюсь, что смогу восстановиться и буду в форме к четвертьфиналу.

И, конечно, сейчас хочу насладиться этой победой, потому что в концовке матч был очень напряженным. Еще раз спасибо всем за поддержку», – сказал Свитолина.