Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу восстановиться к четвертьфиналу»

В решающем сете украинка отыгралась, проигрывая 2:5.
«Мартич показывала потрясающий теннис в начале поединка, а я старалась найти свой путь, чтобы выиграть. Была рада, что удалось сделать камбэк во второй партии, спасибо за эту публику, вы так меня подбадривали и заряжали энергией.
В третьем сете я просто старалась отдать все силы, хотя травма доставляла мне неприятности. Надеюсь, что смогу восстановиться и буду в форме к четвертьфиналу.
И, конечно, сейчас хочу насладиться этой победой, потому что в концовке матч был очень напряженным. Еще раз спасибо всем за поддержку», – сказал Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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