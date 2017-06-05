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Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, смогу восстановиться к четвертьфиналу»

Первая ракетка Украины прокомментировала выход в четвертьфинал Ролан Гаррос

  • 05.06.2017 15:46
  • 539 просмотров
  • 5 комментария
Метки
wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

В решающем сете украинка отыгралась, проигрывая 2:5.

«Мартич показывала потрясающий теннис в начале поединка, а я старалась найти свой путь, чтобы выиграть. Была рада, что удалось сделать камбэк во второй партии, спасибо за эту публику, вы так меня подбадривали и заряжали энергией.

В третьем сете я просто старалась отдать все силы, хотя травма доставляла мне неприятности. Надеюсь, что смогу восстановиться и буду в форме к четвертьфиналу.

И, конечно, сейчас хочу насладиться этой победой, потому что в концовке матч был очень напряженным. Еще раз спасибо всем за поддержку», – сказал Свитолина. 

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    VAU
      VAU, 05.06.2017 15:51
    +2
    спасибо за игру - СВИТОЛИНА
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    anarhoturist
    online
      anarhoturist, 05.06.2017 16:04
    +1
    Давай Элинка! Самый трудный бой следующий с Халеп!!!
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    fatalistua
      fatalistua, 05.06.2017 16:05
    +1
    Отдыхай, Элина. Завтра будет очень тяжелая игра и то насколько ты восстановишься будет играть огромное значение. Будем болеть, переживать и верить в твою победу. Удачи!)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.06.2017 16:14
    0
    Мы тоже надеемся на твои бойцовские качества. Шансов немного, тем более, Халеп будет стремиться к реваншу за Рим. Но это женский теннис, все возможно. Удачи!
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    v252
    online
      v252, 05.06.2017 16:15
    0
    А хіба вони не 7 червня грають?
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