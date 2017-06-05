Ролан Гаррос. Свитолина – в четвертьфинале!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вырвала победу у главной сенсации турнира – Петры Мартич из Хорватии и повторила свое лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции по теннису, датированное 2015 годом.

Украинка была близка к поражению в третьей партии, но смогла найти в себе силы и переломила ход поединка.

В первой партии хорватская теннисистка показала, что 260 место в рейтинге WTA является довольно условным. В середине сета обе спортсменки обменялись брейками, но сразу же после этого Мартич выиграла гейм на подаче Свитолиной и спокойно доиграла сет до победы со счетом 6:4.

Во второй партии уже Элина показала кто «в доме хозяин» и взяла 3 подачи соперницы. Петра также пыталась огрызалась и смогла выиграть два гейма на подаче Свитолиной. Сет закончился со счетом 6:3 в пользу украинки.

Первая половина третьей партии прошла более-менее спокойно, при счете 2:3 в пользу хорватской теннисистки у Элины начались проблемы в игре, и она очень быстро проиграла 2 гейма. Далее Элина была близка к поражению на свое подаче, но смогла вернуться в матч, сделав счет 5:5. Следующий гейм на подаче Мартич закончился тотальной доминацией украинки и скрытым матчболом на подаче Свитолиной. А далее была победа. Браво, Элина!

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 7:5

В четвертьфинале украинка встретится с Симоной Халеп из Румынии.

Напомним, в первом круге Мартич выбила Катерину Бондаренко.