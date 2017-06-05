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Ролан Гаррос. Свитолина – в четвертьфинале!

Украинка в невероятном по накалу матче обыграла Петру Мартич из Хорватии

  • 05.06.2017 14:20
  • 1592 просмотров
  • 22 комментария
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wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вырвала победу у главной сенсации турнира – Петры Мартич из Хорватии и повторила свое лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции по теннису, датированное 2015 годом.

Украинка была близка к поражению в третьей партии, но смогла найти в себе силы и переломила ход поединка.

В первой партии хорватская теннисистка показала, что 260 место в рейтинге WTA является довольно условным. В середине сета обе спортсменки обменялись брейками, но сразу же после этого Мартич выиграла гейм на подаче Свитолиной и спокойно доиграла сет до победы со счетом 6:4.

Во второй партии уже Элина показала кто «в доме хозяин» и взяла 3 подачи соперницы. Петра также пыталась огрызалась и смогла выиграть два гейма на подаче Свитолиной. Сет закончился со счетом 6:3 в пользу украинки.

Первая половина третьей партии прошла более-менее спокойно, при счете 2:3 в пользу хорватской теннисистки у Элины начались проблемы в игре, и она очень быстро проиграла 2 гейма. Далее Элина была близка к поражению на свое подаче, но смогла вернуться в матч, сделав счет 5:5. Следующий гейм на подаче Мартич закончился тотальной доминацией украинки и скрытым матчболом на подаче Свитолиной. А далее была победа. Браво, Элина!

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 7:5

В четвертьфинале украинка встретится с Симоной Халеп из Румынии.

Напомним, в первом круге Мартич выбила Катерину Бондаренко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 05.06.2017 14:44
    0
    Элина, что ты делаешь со своими болельщиками? Запас валидола закончился, пришлось после матча бежать в аптеку. Так плохо на этом турнире она еще не играла, 40 невынужденных ошибок это перебор. Казалось все пакуй чемоданы, в 3-ем сете 2:5, 0:30, и абсолютно не шла подача, не одной первой подачи в гейме, но тут дрогнула Мартич, 4 ошибки подряд позволил Элине выиграть важный гейм на своей подачи. После чего Свитолина заиграла гораздо увереннее, и все таки сумела дожать соперницу. Конечно против Халеп так играть нельзя, надо изыскать внутренние резервы и постараться навязать борьбу Симоне , она тоже не робот может и дрогнуть.
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    cherkassy
    online
      cherkassy, 05.06.2017 14:45
    0
    Елінко, ти просто космос!
    Програючи в останньому сеті з рахунком 2:5, вона витягла матч. Один з найскладніших матчів за участі Світоліної, що я бачив.
    Бажаю Виграти тобі Ролан Гарос
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