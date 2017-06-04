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Ролан Гаррос. Савчук — в парном четвертьфинале

Савчук впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема

  • 04.06.2017 20:50
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Ролан Гаррос. Савчук — в парном четвертьфинале

Украинская теннисистка Ольга Савчук впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого Шлема.

В третьем раунде парных соревнований на Открытом чемпионате Франции румынско-украинский дуэт Олару/Савчук переиграл канадско-китайскую пару Дабровски/Сюй: 6-3 3-6 6-2.

В первой партии Ольга и Ралука вели со счетом 5-0, но не реализовали 2 матбола на подаче соперниц и проиграли три гейма подряд. Когда девушки подавали на сет со второй попытки, им удалось отыграть 3 брейкпойнта.

Румынско-украинская пара повела с брейком и во втором сете, однако Дабровски и Сюй сумели переломить ход борьбы. Но в решающей партии преимущество Савчук и Олару было очевидным.

Источник — Sapronov-tennis.org

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