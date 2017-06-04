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РГ-2017. Юниоры. Костюк прошла первый раунд

Украинка в двух сетах обыграла хозяйку кортов

  • 04.06.2017 19:51
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Два брейка в стартовом сете позволили 14-летней украинке повести 5:1, после чего соперница постаралась сократить счёт, но Марта завершила сет, выиграв гейм на своей подаче.
 
В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, после чего Халемай впервые в матче повела в счёте (2:1), но Костюк выиграла пять геймов подряд. Как раз предпоследний гейм на подаче француженки стал самым упорным по ходу встречи - Милен шесть раз не смогла реализовать геймбол, а киевлянка только со второй попытки сумела сделать брейк.
 
Марта Костюк (Украина, 4) - Милен Халемай (Франция, WC) 6:3, 6:2

Источник — Большой теннис Украины

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