Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Линетт и вышла в 4-й раунд

Немного не по теме, но все-таки... То что ИГИЛ придумали расеяне, ни для кого уже не секрет. И по...

Похоже, на этом турнире у Элины не будет вообще ни одного простого матча. Хотя сегодняшний первый...

Вітання з перемогою Еліни.Не сказав би що була аж такою важкою для украінки. Світоліна контролюва...

Не удалось посмотреть матч, может кто подскажет где можно будет скачать запись?

игра была не против Линетт, а скорее против самой себя. Много не вынужденных ошибок в простых сит...