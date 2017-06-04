Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Линетт и вышла в 4-й раунд

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции украинская теннисистка Элина Свитолина одержала очередню победу. В перенесенном поединке (матч должен был состояться вчера, но в планы организаторов вмешался дождь) в двух сетах она обыграла полячку Магду Линетт - 6:4, 7:5. Матч длился 1 час 28 минут.
В четвертом раунде соревнований соперницей Свитолиной станет хорватка Петра Матрич, №290 в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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віримо!!!
віримо!!!
Не сказав би що була аж такою важкою для украінки. Світоліна контролювала хід матчу, і результат більше залежав від іі гри: інтрига виникала тільки через невимушені помилки і проблеми украінки з першою подачею, ну і подвійні помилки, дві з яких у одному геймі. Лінетт не змогла за гру зробити жодного брейку, навіть у геймі з двома подвійними в украінки.
П.с. А мікст зараз є лишньою обузою, тим більше зважаючи на перенос гри третього кола Еліни на день пізніше через вчорашній дощ.
А вот во втором сете Элина, похоже, расслабилась, чего на таких турнирах допускать нельзя. Не реализовав при счете 1:1 брейкпойнт, она, в основном, на своих ошибках, предоставила Линетт аж 4 брейкпойнта на своей подаче. Но та настолько не поверила своему счастью, что бездарно разбазарила их. Дальше пошли качели взаимных ошибок, лишь иногда прерываемые красивыми виннерсами от Элины. Ключевым стал одиннадцатый гейм сета, когда при счете 5:5 и 30:0 на подаче Линетт Элина выиграла подряд три мяча, заработав брейкпойнт. На нем полячка пошла в атаку, но Свитолиной крайне вовремя повезло с нетболом в ситуации, когда до выигрыша очка Линетт оставался фактически один удар. Соперница Элины была настолько расстроена произошедшим, что после перехода не смогла взять ни одного очка при подаче Свитолиной на матч. Нервная, короче, игра вышла.
Завтра матч четвертого круга против Мартич. Хорватка пропустила почти год после травмы, вернувшись только в апреле, ничего особенного за это время не показав. Тем не менее, никого не должно вводить в заблуждение ее 290-е место в рейтинге. Это твердый игрок топ-100. Но звезд с неба все же не хватающий. Прошла квалификацию РГ и три круга после нее. Играет в атакующем стиле. Сегодня просто разбомбила довольно неплохо выглядевшую до турнира Севастову, а перед этим выиграла у еще одного игрока топ-20, Киз. Простого матча, как и сегодня, у Элины не будет.
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