Сурбитон. Ястремская вышла во второй круг квалификации

В стартовом сете 17-летняя укранка уверенно повела 4:1 с брейком, после чего Уэбли-Смит сравняла счёт, но Ястремская выиграла два гейма подряд. Так же развивались события и во втором сете, когда Даяна была впереди 5:2, но британка вновь вернулась в игру, выиграв три гейма, затем перевела партию на тай-брейк, в котором одесситка со старта взяла пять очков, а спустя несколько минут завершила матч в свою пользу.

Даяна Ястремская (Украина, 7) - Эмили Уэбли-Смит (Великобритания) 6:4, 7:6(4)

Встреча продолжалась полтора часа, за время которой наша теннисистка десять раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, выиграла девять из одиннадцати геймов на своей подаче и реализовала три из семи брейк-поинтов.



Во втором раунде квалификации, который пройдёт также сегодня, Ястремская сыграет против австралийки Кимберли Биррелл.