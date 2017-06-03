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Сурбитон. Ястремская вышла во второй круг квалификации

Украинская теннисистка выиграла первый профессиональный матч на траве

  • 03.06.2017 18:22
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Michael. Даяна Ястремская (справа)
© Michael. Даяна Ястремская (справа)

В стартовом сете 17-летняя укранка уверенно повела 4:1 с брейком, после чего Уэбли-Смит сравняла счёт, но Ястремская выиграла два гейма подряд. Так же развивались события и во втором сете, когда Даяна была впереди 5:2, но британка вновь вернулась в игру, выиграв три гейма, затем перевела партию на тай-брейк, в котором одесситка со старта взяла пять очков, а спустя несколько минут завершила матч в свою пользу.

Даяна Ястремская (Украина, 7) - Эмили Уэбли-Смит (Великобритания) 6:4, 7:6(4)

Встреча продолжалась полтора часа, за время которой наша теннисистка десять раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, выиграла девять из одиннадцати геймов на своей подаче и реализовала три из семи брейк-поинтов.

Во втором раунде квалификации, который пройдёт также сегодня, Ястремская сыграет против австралийки Кимберли Биррелл.

Источник — Большой теннис Украины

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