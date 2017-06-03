Ролан Гаррос. Поединок Свитолиной перенесен на завтра

Поединок первой ракетки Украины Элины Свитолины против Магды Линетт из Польши в рамках третьего круга Отрытого чемпионата Франции по теннису перенесен на завтра.
Организаторы были вынуждены внести изменения в расписание из-за дождя. Напомним, что Свитолина должна была провести свой поединок последним запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрие. Затем матч был заявлен на корте №3 в 18:45 по местному времени, однако дождь так и не прекратился, поэтому организаторы решили завершить игровой день.
Источник — Большой теннис Украины
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