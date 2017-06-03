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Ролан Гаррос. Поединок Свитолиной перенесен на завтра

Организаторы были вынуждены внести изменения в расписание из-за дождя

  • 03.06.2017 20:30
  • 1169 просмотров
  • 1 комментария
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Поединок первой ракетки Украины Элины Свитолины против Магды Линетт из Польши в рамках третьего круга Отрытого чемпионата Франции по теннису перенесен на завтра.

Организаторы были вынуждены внести изменения в расписание из-за дождя. Напомним, что Свитолина должна была провести свой поединок последним запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрие. Затем матч был заявлен на корте №3 в 18:45 по местному времени, однако дождь так и не прекратился, поэтому организаторы решили завершить игровой день.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 03.06.2017 20:49
    +2
    Блин, целый день ждал этого матча, и тут нате
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