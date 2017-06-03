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Ольга САВЧУК: «В решающем сете мы с напарницей были на одной волне»

Комментарии украинки после победы в Париже над пятыми сеяными

  • 03.06.2017 14:22
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btu.org.ua, Ольга Савчук
© btu.org.ua, Ольга Савчук

Украинская теннисистка прокомментировала выход в третий раунд парных соревнований на Открытом чемпионате Франции.

- Ожидали ли мы победы? Нет. Но надеялись. Но я уже говорила, что мы хорошо знаем эту пару Главачкова / Бабош. И были четкие установки: когда я принимала, Олару стояла сзади, была такая необходимость вывести Бабош на линию, чтобы я бежала к сетке. Мячи были тяжелые, не так сильно летели. Также было прохладно и солнца не было, а такая погода была в нашу пользу. Мы намеренно старались замедлить игру, затянуть их в розыгрыши, потому что со старта они начали прессовать. Мы конкретно знали, что нужно делать, и это чуть-чуть успокаивало. Во втором сете, когда вели 4-2 и упустили преимущество, я тогда подала двойную очень не вовремя. Моя напарница играла очень активно и ровно, я немного не дала ей уверенности.

Но мы молодцы, что третий сет мы не отпустили, мы уже столько матчей потеряли, когда вели с сетом и брейком... Я думаю, что уже не надо было об этом даже говорить перед началом решающей партии, мы были на одной волне, у нас была четкая установка втягивать их в розыгрыши. До игры мы обсуждали, как Главачкова / Бабош обе любят пробивать сеточника. Я об это говорила Олару, чтобы у сетки она каждый мяч расценивала как тот, который будет лететь в нее. Хочешь или не хочешь, если играешь с сильным соперником, свой уровень повышается. Если бы играли с какими-то француженками по «wild card», то там бы был другой теннис.

По поводу следующего матча (соперницы определяются в поединке Габриэла Дабровски / Сю Ифань - Мэдисон Бренгл / Энн Смит), пара Дабровски / Сю - очень неудобная, они играют очень чисто и быстро, есть наработанные комбинации, которые сложно читать. Будем болеть за Бренгл / Смит? Знаете, вечно вот так болеешь за кого-то, а потом с ними еще тяжелее играть (смеется).

Что касается выступления в миксте (с Ненадом Зимоньичем) - из основного списка участников никто не уехал. Жалко, но просто в этом году выдалась хорошая погода.

Как буду проводить выходной? На Ролан Гаррос очень людно, это очень много энергии забирает, в Австралии ты так часто с людьми не сталкиваешься. Поэтому я стараюсь сразу садиться в такси и ехать куда-то, ужинать в городе. Любимое заведение – «Авеню», чуть-чуть пафосное, но туда игроки ходят, Надаль, Кузнецова, Иснер… Дороговато, конечно, но очень вкусно. Есть еще место «Антрекот», где нет меню, только картошка и антрекот с соусом. Там нет резервации, надо очередь переждать, иногда и полтора часа приходится постоять.

Источник — Большой теннис Украины

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