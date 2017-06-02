Ролан Гаррос. Ольга Савчук и Ролука Олару вышли в третий раунд

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции сегодня встречались два интернациональных дуэта. Ольга Савчук (Украина) и Ролука Олару (Румыния) в трех сетах обыграли Тимею Бабош (Венгрия) и Андреа Хлавачкову(Чехия) - 6:3, 4:6, 6:3.
Соперницы украинско-румынского дуэта пока не определены.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.