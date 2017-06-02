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Ролан Гаррос. Ольга Савчук и Ролука Олару вышли в третий раунд

Румынско-украинский дуэт обыграл венгерку и чешку

  • 02.06.2017 22:56
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sapronov-tennis.org. Ольга Савчук и Ралука Олару
© sapronov-tennis.org. Ольга Савчук и Ралука Олару

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции сегодня встречались два интернациональных дуэта. Ольга Савчук (Украина) и Ролука Олару (Румыния) в трех сетах обыграли Тимею Бабош (Венгрия) и Андреа Хлавачкову(Чехия) - 6:3, 4:6, 6:3.

 
Соперницы украинско-румынского дуэта пока не определены. 

Источник — Sport.ua

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