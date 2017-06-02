Ролан Гаррос. Леся Цуренко проиграла Елене Остапенко

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти в четвертый раунд Ролан Гаррос.
В поединке третьего круга Цуренко в двух сетах уступила латвийке Елене Остапенко: 1/6, 4/6.
Тем не менее, текущее выступление на Ролан Гаррос стало лучшим в карьере украинки. Ранее Цуренко ни разу не удавалось преодолеть стартовый барьер престижного турнира.
Источник — Sport.ua
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