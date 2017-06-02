Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Просто Вавринка играл лучше»

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился впечатлениями после матча второго круга со Стэном Вавринкой.

- Были ли у меня к себе претензии по игре? По мелочам, принималось не так, как хотелось бы, просто он играл лучше. Конечно, у меня были шансы в первом сете, все решила пара мячей. Как и на тайбрейке во второй партии, в третьем сете один брейк проиграл, потом отыграл. Пару мячей Вавринка сыграл лучше, использовал свои шансы, а я свои - нет. В этом матче я хорошо себя чувствовал, мы кое-что поменяли, надеюсь, дальше будет только лучше. На центральном корте мне понравилось играть, было отлично, я люблю, когда большие трибуны. Это добавляет энергетики, когда люди вовлечены в матч, поэтому было здорово.

Сейчас в моей команде Стас Хмарский, мой старый друг, он тренировался у моего отца, мы давно знакомы, нам комфортно вместе и теперь он меня тренирует. С моим физио мы расстались - долго работали и пришло время что-то поменять, я решил что-то новое попробовать. У меня есть новый физио - он из Испании, но его мама русская, поэтому нам удобно общаться. Пока я здоров, на более длительном сроке будем оценивать его работу.

Как продвигается создание электронной музыки? Это тяжело, два курса начальных уже окончены, но еще можно на несколько лет курсов набрать. Создавать «с нуля» - это непросто, по сути, новая профессия, но я ко всему стараюсь максимально подходить. Лет через пять, возможно, результаты начнут появляться. Пока я только начинаю понимать, как пользоваться программой, нужно же иметь хотя бы малейшее музыкальное понимание, ноты, октавы, чего раньше не было. Петь? Нет, я же не профессионал, а писать электронную музыку - думаю, смогу это одолеть. Это интересно, при этом не нужно быть каким-то гением, мне нужно иметь компьютер, понимать программу. Быть каким-то музыкантом или певцом великим - для этого надо иметь дар и заниматься с детства. С электронной музыкой - да, тоже нужно иметь дар, но это легче одолеть, чем стать дирижером или оперным певцом.

Мои планы дальше - еду в Киев, передохну, потом в Хертогенбош на траву, Халле, затем домой или сразу на Уимблдон, еще не знаю, зависит от выступления в Халле.

До этого в столице я был по делам бизнеса, недвижимость, аренда... Бизнесом занимаются мама и сестра, я только контролирую и трачу свое свободное время, когда оно есть. Мне это и удовольствие доставляет, а также это какое-то другое дело, приятно иногда чем-то другим позаниматься.