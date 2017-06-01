Элина СВИТОЛИНА: «Уверенность в себе помогла мне сегодня победить»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.



«Хотя раньше я с Пиронковой не играла, но я давно знаю ее по туру, смотрела несколько ее матчей. Знала, чего от нее ожидать. Думаю, сегодня она сыграла просто отлично. Если бы она могла на таком уровне играть весь матч, то точно была бы выше в рейтинге. Я ждала, когда у меня будут шансы повернуть развитие событий в свою сторону, потому что на самом деле в первом сете я не играла так уж плохо. Просто у Цветаны старт матч уж очень задался. То, что во второй партии мы постоянно обменивались брейками, это неудивительно, в женском теннисе такое часто бывает, к тому же, Пиронкова хорошо действует на приеме. У нее так лежит ракетка, что мощные удары ей возвращать комфортнее, чем мягкие, поэтому я играла мягче. По итогу я рада, что смогла завершить поединок в свою пользу, поскольку концовка первой партии была не в мою пользу и у меня были проблемы с передвижением.



Какого мне выступать в статусе лидера чемпионской гонки? Я даже думаю, что именно уверенность в себе помогла мне выиграть этот матч. Будь у меня какие-то проблемы с уверенностью, то было бы действительно тяжело, ведь соперница не давала мне легкой жизни. Я старалась оставаться спокойной и выстраивать свою игру. Думаю, что я хорошо с этим справилась и уверенность в своих силах сегодня сыграла немаловажную роль.



По поводу моего следующего матча, то Магду Линетт я знаю, со всеми игроками в топ-150 мы видимся практически каждую неделю на каждом турнире. Поэтому я знаю, чего ожидать, буду готовиться. Завтра у меня будет выходной и я поработаю над какими-то вещами, но не думаю, что мне нужно будет нарабатывать что-то конкретное, например, выполнить 100 укороченных ударов (смеется). Я буду спокойно готовиться и к матчу буду во всеоружии», - сказала Свитолина.