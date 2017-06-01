Ролан Гаррос. Долгополов уступил Вавринке

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции украинский теннисист Александр Долгополов не сумел обыграть третью ракетку мира Стэна Варинку. В матче второго круга швейцарец в упорной борьбе одержал победу в трех сетах: 6:4, 7:6(5), 7:5.
Следующим соперников Вавринки станет победитель итальянского дерби Андреас Сеппи - Фабио Фоньини.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.