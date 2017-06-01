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Ролан Гаррос. Долгополов уступил Вавринке

Украинец зачехляет ракетку, дальше прошел швейцарский теннисист

  • 01.06.2017 18:47
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twitter.com/rolandgarros. Стэн Вавринка обыграл Александра Долгополова
© twitter.com/rolandgarros. Стэн Вавринка обыграл Александра Долгополова

На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции украинский теннисист Александр Долгополов не сумел обыграть третью ракетку мира Стэна Варинку. В матче второго круга швейцарец в упорной борьбе одержал победу в трех сетах: 6:4, 7:6(5), 7:5.

Следующим соперников Вавринки станет победитель итальянского дерби Андреас Сеппи - Фабио Фоньини.

Источник — Sport.ua

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