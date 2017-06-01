Ролан Гаррос. Вавринка – Долгополов. LIVE

На какой ветер? Там все отмылось.

Красава! Черговий іноземець прийшов і собі шмат у кілька млн $ у росіян відкрамсати за дострокове...

Ну, как бы, НЕудачненького сезона!! Особенно евросезона (лично против Манчини неимею ничего).

С таким количеством выкинутого бабла на ветер, можно уже было второй ПСЖ или Ман Сити создать.