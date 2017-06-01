Ролан Гаррос. Свитолина вышла в третий раунд

Свитолина уступила в первом сете 3:6, но смогла переломить ход поединка и выиграла вторую и третью партии со счетом 6:3 и 6:2 соответственно.

В следующем матче Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 94-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее в третий раунд Открытого чемпионата Франции вышла Леся Цуренко, которая обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Цветана Пиронкова (Болгария) – 3:6, 6:3, 6:2