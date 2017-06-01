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Ролан Гаррос. Свитолина вышла в третий раунд

Первая ракетка Украины обыграла болгарку Цветану Пиронкову

  • 01.06.2017 14:25
  • 943 просмотров
  • 9 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Свитолина уступила в первом сете 3:6, но смогла переломить ход поединка и выиграла вторую и третью партии со счетом 6:3 и 6:2 соответственно.

В следующем матче Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 94-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее в третий раунд Открытого чемпионата Франции вышла Леся Цуренко, которая обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Цветана Пиронкова (Болгария) – 3:6, 6:3, 6:2

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
      qukazen, 01.06.2017 14:35
    +7
    Оце матч! Оце дак нерви...
    Поздоровлення Еліні, МОЛОДЕЦЬ!
    Еліна почала потужно, але брейконути не вдавалося. Потім Піронкова пристосувалась, а в Елі почалися помилки в атаці.
    Та ще й декілька прикрих розіграшів, де Цветані повезло з відскоками від сітки. І ось уже брейк на користь Піронкової і нерви Еліни. А далі без бою віддана кінцівка сету.
    Другий сет - качелі, де до рахунку 3-2 були тільки програні подачі. А потім Еліна першою взяла свою подачу і виграла сет.
    Вирішальний почався добре - Еліна повела 3-0, потім віддала свою подачу і - 3-2. Але більше шансів не подарувала - 6-2 і виграш матчу!

    Піронкова в хорошій формі підійшла до турніру, добре захищалася і тягнула все підряд.
    Еліна, коли не нервує, то грає классно - подобається .
    Удачі в наступних іграх. Головне не недооцінювати суперників і включатися в гру з самого початку.
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    MrnMetal
      MrnMetal, 01.06.2017 14:48
    +1
    Не без нервов конечно, но Эля молодец, что собралась. Если будет без сюрпризов, то должна выходить в четверть финал, где, скорее всего, встретится с Халеп.
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 01.06.2017 14:55
    0
    Еліна вийшла на поточне 5 місце у рейтингу, й сітка гарна попереду. Вдачі Еліно, поздоровлення всім вболівальникам тут!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.06.2017 14:56
    +3
    Ох, Элина, что же ты делаешь со своими болельщиками? И так нервы ни к черту, а после таких игр - тем более.
    В первом сете до счета 3:2 в пользу Элины матч была более-менее равный, с небольшим преимуществом болгарки, не реализовавшей двойной брейк-пойнт в третьем гейме. Но потом она заиграла поострее. а у Свитолиной игра разладилась. Особенно бэкхенд, который приводил к ошибкам при любой попытке обострить игру слева. Забегая вперед, скажу, что кошмар с бэкхендом наблюдался весь матч, кроме последнего его гейма.Четыре гейма подряд и сет за Пиронковой, как следствие.
    Во втором сете начался типичный женский теннис, состоявший из одних брейков до шестого гейма, когда Элине удалось удержать свою подачу и повести 4:2. Сет она смогла довести до победы, но я бы не сказал, что ее игра по сравнению с первой партией сильно улучшилась. Скорее, не выдержала собственной мощи, заданной в первом сете сама болгарка, начавшая периодически ошибаться.
    Начало третьего сета, наконец, дало заряд оптимизма. Элина заиграла мощно, заработал любимый пушечный кросс справа, и Пиронкова немного поплыла. Счет быстро стал 3:0. Тут болгарка взяла под ноль свою подачу, а в следующем гейме на собственной подаче внезапно засбоил форхенд Элины. Три ошибки справа, 3:2, и Пиронкова вроде бы вернулась в игру. Но после перехода Свитолина как будто переключила передачу и засыпала соперницу градом мощных ударов, заставив ее играть постоянно метрах в двух за задней линией. В последнем гейме еще и включился второй фирменный удар Элины - бэкхенд по линии, чем она окончательно добила Пиронкову. Традиционный для Элины красивый виннерс в последнем розыгрыше закончил матч.
    Но вопросов по игре осталось достаточно. И если проблемы слева еще как-то можно объяснить вставанием не с той ноги, то очевидный тактический провал мне совершенно непонятен. Примерно к середине первого сета стало очевидно, что Пиронкова намного острее играет с бэкхенда. Более того, справа она отыгрывалась зачастую настолько неглубоко и мягко, что это сразу создавало возможность Элине для атаки. Что в таком случае делает профессиональный теннисист? Начинает стабильно играть под слабую руку сопернику. Кстати, сама Пиронкова, почуяв слабину Элининого бэкхенда, к концу первой партии стала стабильно грузить ей под лево. Почему тем же самым приемом не воспользовалась Свитолина и чем занимался на трибуне ее тренер, остается загадкой. Хорошо еще, что все так закончилось.
    Следующая соперница - Линетт, обыгравшая свою партнершу по парной игре, Конюх. Не самый плохой вариант для третьего круга, надо сказать. Но нужно не расслабляться, иначе может произойти большая печаль.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.06.2017 15:00
    +1
    Чуть ниже по Элининой сетке случилась немного неприятное для меня событие. Дело в том, что очень хотелось посмотреть в третьем круге матч между Халеп и сильнейшей юниоркой мира Вондроушовой. Юная чешка в предыдущих четырех матчах РГ (3 в квалификации) отдала своим соперницам ни много ни мало - 8 геймов. Но Касаткина, вроде бы находящаяся сейчас не в лучшем физическом состоянии, Вондроушову остановила. А жаль.
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 01.06.2017 15:04
    0
    Станислав Матусевич, 01.06.2017 14:56
    .
    Підкажіть будь ласка, з яких сайтів дивитесь прямі трансляції?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.06.2017 15:05
    0
    potapenkovd, 01.06.2017 15:04

    Підкажіть будь ласка, з яких сайтів дивитесь прямі трансляції?
    Смотриспорт мордорский.
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 01.06.2017 15:13
    +1
    potapenkovd, 01.06.2017 15:04
    Станислав Матусевич, 01.06.2017 14:56
    .

    Підкажіть будь ласка, з яких сайтів дивитесь прямі трансляції?
    livetv.sx
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 01.06.2017 15:14
    0
    Мне одному кажется, что Элина просто недооценила Пиронкову?
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