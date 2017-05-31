Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг парного турнира

Дуэт из украинки Ольги Савчук и румынки Ралуки Олару пробился во второй раунд парных соревнований на Ролан Гаррос.

В поединке первого круга пара Савчук/Олару в двух непростых сетах взял верх над дуэтом Мэнди Миннела (Люксембург)/Анастасия Севастова (Латвия): 7/5, 7/5.

Во втором раунде соревнований Савчук и Олару встретятся с пятыми сеяными Тимеа Бабош/Андреа Главачкова.