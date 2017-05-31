Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг парного турнира

Украинской-румынский дуэт одолел пару Миннела/Севастова

  • 31.05.2017 22:33
  • 177 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Neal Trousdale
© Neal Trousdale

Дуэт из украинки Ольги Савчук и румынки Ралуки Олару пробился во второй раунд парных соревнований на Ролан Гаррос.

В поединке первого круга пара Савчук/Олару в двух непростых сетах взял верх над дуэтом Мэнди Миннела (Люксембург)/Анастасия Севастова (Латвия): 7/5, 7/5.

Во втором раунде соревнований Савчук и Олару встретятся с пятыми сеяными Тимеа Бабош/Андреа Главачкова.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.