Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг парного турнира

Дуэт из украинки Ольги Савчук и румынки Ралуки Олару пробился во второй раунд парных соревнований на Ролан Гаррос.
В поединке первого круга пара Савчук/Олару в двух непростых сетах взял верх над дуэтом Мэнди Миннела (Люксембург)/Анастасия Севастова (Латвия): 7/5, 7/5.
Во втором раунде соревнований Савчук и Олару встретятся с пятыми сеяными Тимеа Бабош/Андреа Главачкова.
Источник — Sport.ua
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