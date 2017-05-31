Сергей СТАХОВСКИЙ: «На один гейм я просто рассыпался»

Комментарии украинца Сергея Стаховского после матча с десятым сеяным Давидом Гоффеном на Ролан Гаррос, в котором Стаховский проиграл в четырех сетах.

- Если честно, играть с Давидом Гоффеном на грунте достаточно тяжело. Он играет немножко быстрее, чем все те соперники, с которыми я провел последние четыре матча. Сет у меня ушел на то, чтобы просто привыкнуть и понять, как с ним играть. Второй сет, к сожалению, там был ранний брейк, хотя у меня был брейкпоинт, чтобы вернуться. В третьем сете уже была какая-то борьба, у меня были брейкпоинты. В четвертом сете он подал эйс на брейкпоинте, хотя в розыгрыше у него были проблемы, чтобы выиграть мяч.

К сожалению, сказалось физическое состояние, в четвертом сете я был физически очень уставшим, из-за этого была и потеря концентрации. Просто я рассыпался, грубо говоря, на один гейм, и этого ему хватило. Первый укороченный удар - спонтанный, там начинается просто потеря внимания и летят ошибки. Если выступлением доволен, то игрой, кроме последнего матча, - нет, не доволен. Только в последнем матче с Гоффеном, я считаю, что играл более надежно и ровно, были варианты. С Лю напряженный поединок, но по игре мне не понравилось, по ощущениям на корте я не совсем был доволен своей игрой. Я завтра улетаю и буду переходить на траву, тут задерживаться не собираюсь.