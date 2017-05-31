Леся ЦУРЕНКО: «Получила заряд энергии от украинских болельщиков»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировала победу над Екатериной Макаровой в рамках Ролан Гаррос-2017.



«Сегодня был хороший матч. Макарова начала очень уверенно, сразу придавила меня, сыграла два таких идеальных гейма. Я рада, что удалось остановить этот напор. Она вошла в корт, очень плотно по месту била, я ничего не успевала. Потом я начала оттягивать ее назад, как мы и планировали, по максимуму меняла ритм. В принципе, так и получилось, иногда даже в ущерб собственному желанию, я себя останавливала, чтобы придерживаться плана: держать ее сзади и играть как можно более разнообразно. При счете 2-2, 3-2 в каждом сете были такие ключевые моменты.



Нравится ли мне играть на грунте? Я в принципе люблю грунт, я все покрытия люблю, просто раньше не удавалось нормально выступать на таких кортах. Наконец-то вроде бы неплохо сейчас получается, я стала лучше понимать, как строить розыгрыши, что не нужно спешить, в ущерб силе больше применять вращение. Атмосфера на сегодняшнем матче очень помогала. Болельщики пришли с флагами, я слышала, как болели за меня, довольно бурная была реакция на мои выигранные розыгрыши, от чего я сама чувствовала заряд энергии.



По поводу моего следующего матча с Еленой Остапенко, то я знаю, что она хорошо очень бьет, ей любое покрытие подходит, она играет очень точно, часто переводит по линии. В этом году мы два раза играли и счет: 1-1. Матч в Праге - это была моя небольшая ошибка играть на том турнире, у меня была небольшая травма. Зареклась не ездить в Прагу, потому что там очень скользкие корты и мои наработки не играют никакой роли. Даже толком не стоя на ногах на их корте я подскальзывалась, падала. В следующем матче мне нужно придерживаться своего плана и фокусироваться на том, что делаю я. Думаю, я могу претендовать на победу.



Что касается выступления в паре с Катериной Бондаренко, то вообще парный турнир я так, как и раньше, склоняюсь не играть. Как показывает опыт сестер Киченок сегодня, даже парный поединок может затянуться, поэтому это не всегда хорошо, когда одиночка на первом месте. С другой стороны пара дает немножко заряда на атаку, а это именно тот теннис, в который я стараюсь играть. На все предложения отказывала, но когда предложила Катя, то я согласилась, потому что всегда готова играть с украинкой. Сегодня был не слишком тяжелый матч, завтра парный поединок будет как хорошая тренировка перед матчем.



Подарки от организаторов турнира на День рождения? Да, подарили шарфик и полотенце и еще мне от кого-то достались пирожные. Основные подарки я получила от тренера и наших девочек, сестер Киченок, Ольги Савчук и Элины Свитолиной», – сказала Цуренко.