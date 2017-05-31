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Ролан Гаросс. Стаховский в 4 сетах уступил Гоффену

Украинец составил достойную конкуренцию 12-й ракетке мира

  • 31.05.2017 14:50
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rolandgarros.com. Сергей Стаховский
© rolandgarros.com. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский закончил выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису. Во втором круге 31-летний харьковчанин уступил 10-му сеяному Давиду Гоффену в четырех сетах.

Украинец имел шансы зацепиться за победу в 4 сете и перевести матч в решающую партию, но бельгиец отыграл брейкпоинт Стаховского и вчистую выиграл подачу нашего соотечественника.

Ролан Гаросс. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Давид Гоффен  (Бельгия) – 2:6, 4:6, 6:3, 3:6.

В следующем раунде Давид Гоффен встретится с победителем матча Иво Карлович - Орасио Себальос.

Источник — Sport.ua

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