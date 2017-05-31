Ролан Гаросс. Стаховский в 4 сетах уступил Гоффену

Украинский теннисист Сергей Стаховский закончил выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису. Во втором круге 31-летний харьковчанин уступил 10-му сеяному Давиду Гоффену в четырех сетах.



Украинец имел шансы зацепиться за победу в 4 сете и перевести матч в решающую партию, но бельгиец отыграл брейкпоинт Стаховского и вчистую выиграл подачу нашего соотечественника.



Ролан Гаросс. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Давид Гоффен (Бельгия) – 2:6, 4:6, 6:3, 3:6.



В следующем раунде Давид Гоффен встретится с победителем матча Иво Карлович - Орасио Себальос.