Ролан Гаросс. Цуренко легко обыграла Макарову

Уступив первую подачу, украинка в первом сете выиграла шесть геймов подряд, деморализовав соперницу. Во втором сете уже Цуренко сделала брейк в дебюте и достаточно легко довела матч до логической победы.
Отметим, что ранее Цуренко никогда не удавалось преодолеть первый круг Ролан Гаросс, а в карьере она всего дважды выхода в третий круг соревнований «Большого шлема» - в 2013-м году в Австралии и в прошлом – на US Open.
Ролан Гаросс. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Макарова (Россия) – 6:2, 6:2
Источник — Sport.ua
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Після перших двох геймів, коли Леся виграла аж один розіграш, думав, що буде 0:6, 0:6.
Але Макарова почала бити в аути і сітку, і подача розладилася. А Лесюня зібралася і досить легко перемогла 6:2, 6:2.
Зробила собі подарунок на вчорашній день народження.
Хто дивився матч Макарової проти Кербер? Там також було 6:2, 6:2, але на користь Макарової. Як вона там грала? Чи Кербер була ніяка?
Сьогодні, правда, брала медикал, але там з ногою проблема, а не з ударами в аут і сітку.
Дальше по сетке Остапенко, которая играет абсолютно в стиле Макаровой, разве что латышка правша, в отличие от мордорки. В этом сезоне Леся ее уже обыгрывала на победном для себя турнире в Мексике, причем сделала это главным образом за счет ошибок соперницы. Так же, как и в матче с Макаровой, итог будет в большей степени зависеть не от самой Леси. Если Остапенко начнет попадать, шансов практически не будет. Посмотрим.
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