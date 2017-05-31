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Ролан Гаросс. Цуренко легко обыграла Макарову

Леся Цуренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции

  • 31.05.2017 13:39
  • 1297 просмотров
  • 10 комментария
Метки
btu.org.ua. Леся Цуренко
© btu.org.ua. Леся Цуренко
Уступив первую подачу, украинка в первом сете выиграла шесть геймов подряд, деморализовав соперницу. Во втором сете уже Цуренко сделала брейк в дебюте и достаточно легко довела матч до логической победы.
 
Отметим, что ранее Цуренко никогда не удавалось преодолеть первый круг Ролан Гаросс, а в карьере она всего дважды выхода в третий круг соревнований «Большого шлема» - в 2013-м году в Австралии и в прошлом – на US Open.
 
Ролан Гаросс. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Макарова (Россия) – 6:2, 6:2 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
    online
      qukazen, 31.05.2017 13:41
    +5
    Поздоровляю мадемуазель Цуренко!
    Після перших двох геймів, коли Леся виграла аж один розіграш, думав, що буде 0:6, 0:6.
    Але Макарова почала бити в аути і сітку, і подача розладилася. А Лесюня зібралася і досить легко перемогла 6:2, 6:2.
    Зробила собі подарунок на вчорашній день народження.

    Хто дивився матч Макарової проти Кербер? Там також було 6:2, 6:2, але на користь Макарової. Як вона там грала? Чи Кербер була ніяка?
    Сьогодні, правда, брала медикал, але там з ногою проблема, а не з ударами в аут і сітку.
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    Jeck
      Jeck, 31.05.2017 13:47
    +3
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    Павел Фёдоров
    Павел Фёдоров, 31.05.2017 13:51
    +3
    С победой Лесю украинку )
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 31.05.2017 13:56
    +1
    Мой прогноз касаемо результата не оправдался, и это отлично! Зато оправдался относительно содержания игры. Когда Макарова перестает попадать, ее игра совершенно разваливается. И сомневаюсь, что ее проблемы связаны с повреждением бедра и выходом врача в середине второго сета. Не смотрел еще итоговую статистику, но невынужденных там явно на несколько матчей. Нужно, тем не менее, отметить Лесю: она играла достаточно остро и глубоко, много мячей положив точно в линии. Еще бы подавала мощнее, было бы совсем здорово.
    Дальше по сетке Остапенко, которая играет абсолютно в стиле Макаровой, разве что латышка правша, в отличие от мордорки. В этом сезоне Леся ее уже обыгрывала на победном для себя турнире в Мексике, причем сделала это главным образом за счет ошибок соперницы. Так же, как и в матче с Макаровой, итог будет в большей степени зависеть не от самой Леси. Если Остапенко начнет попадать, шансов практически не будет. Посмотрим.
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    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 31.05.2017 13:58
    +3
    Після цієї перемоги для Лесі відкрилась сітка Кербер і можна до 1/4 доходити мінімум..головне щоб грала як сьогодні...
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    andprofi
      andprofi, 31.05.2017 14:03
    +4
    Ох Леська ж ты, Леська... Талант и Мастер, в такие моменты только тихонько вздыхаю: ну наконец на мою украинскую Мари Пирс снизошло божественное озарение, надолго ли?..
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    Павел Фёдоров
    Павел Фёдоров, 31.05.2017 14:11
    +1
    Стаховский сегодня тоже неплох.Вот сет уже у Гоффена выиграл
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 31.05.2017 14:15
    0
    Павел Фёдоров, 31.05.2017 14:11
    Стаховский сегодня тоже неплох.Вот сет уже у Гоффена выиграл
    Для него действительно серьезный успех. На этом, правда, все и закончится.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 31.05.2017 14:59
    0
    Кстати, забыл отметить одну важную вещь. Немногочисленные болельщики на матче поддерживали именно Лесю и даже наш флаг присутствовал на трибуне. Респект фанам!
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 31.05.2017 15:00
    0
    хороша Леся,грохнула бурятку,символично и приятно,все- таки
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