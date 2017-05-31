Ролан Гаросс. Цуренко легко обыграла Макарову

Уступив первую подачу, украинка в первом сете выиграла шесть геймов подряд, деморализовав соперницу. Во втором сете уже Цуренко сделала брейк в дебюте и достаточно легко довела матч до логической победы.

Отметим, что ранее Цуренко никогда не удавалось преодолеть первый круг Ролан Гаросс, а в карьере она всего дважды выхода в третий круг соревнований «Большого шлема» - в 2013-м году в Австралии и в прошлом – на US Open.

Ролан Гаросс. Второй круг



Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Макарова (Россия) – 6:2, 6:2