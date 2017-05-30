Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Катерина Бондаренко уступила хорватке Мартич

Украинка не смогла преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Франции

  • 30.05.2017 15:48
  • 141 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Катерина Бондаренко
© btu.org.ua. Катерина Бондаренко

Бондаренко начала матч с серии ошибок и сразу же проиграла подачу, позволив супернице повести в счете.  При счете 2:1 Мартич не позволила сопернице реализовать брейковую возможность, а затем сама добилась успеха на приеме. Во втором сете была более упорная борьба, соперницы обменивались брейками, но счастью в итоге улыбнулось Мартич.

Катерина Бондаренка проиграла уже пятый матч подряд, не сумев защитить прошлогодний выход во второй круг в Париже.

Напомним, что ранее турнир покинула еще одна украинка – Катерина Козлова, которая в украинском дерби уступила Лесе Цуренко.

Ролан Гаросс. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) - Петра Мартич (Хорватия) – 2:6, 5:7 

Источник — Sabah

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.