Ролан Гаррос. Катерина Бондаренко уступила хорватке Мартич

Бондаренко начала матч с серии ошибок и сразу же проиграла подачу, позволив супернице повести в счете. При счете 2:1 Мартич не позволила сопернице реализовать брейковую возможность, а затем сама добилась успеха на приеме. Во втором сете была более упорная борьба, соперницы обменивались брейками, но счастью в итоге улыбнулось Мартич.

Катерина Бондаренка проиграла уже пятый матч подряд, не сумев защитить прошлогодний выход во второй круг в Париже.

Напомним, что ранее турнир покинула еще одна украинка – Катерина Козлова, которая в украинском дерби уступила Лесе Цуренко.

Ролан Гаросс. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) - Петра Мартич (Хорватия) – 2:6, 5:7