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Элина СВИТОЛИНА: «Это было очень тяжело»

Первая ракетка Украины – о стартовом матче на Ролан Гаррос

  • 30.05.2017 15:29
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telegraf.com.ua. Элина Свитолина
© telegraf.com.ua. Элина Свитолина

Украинская теннисистка прокомментировала победу в первом круге Ролан Гаррос над казахстанкой Ярославой Шведовой.

«Очень тяжелый матч, как и любой матч первого круга. Рада, как справилась с давлением, благодарю болельщиков за поддержку, это было невероятно.  Впервые я приезжаю на Ролан Гаррос с четырьмя титулами и двумя большими победами в Дубае и Риме. Конечно, это придает мне уверенности, но я стараюсь идти от матча к матчу», - сказала Свитолина.

Во втором круге Элина Свитолина сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой. 

Источник — Большой теннис Украины

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