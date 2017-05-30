Элина СВИТОЛИНА: «Это было очень тяжело»

Украинская теннисистка прокомментировала победу в первом круге Ролан Гаррос над казахстанкой Ярославой Шведовой.

«Очень тяжелый матч, как и любой матч первого круга. Рада, как справилась с давлением, благодарю болельщиков за поддержку, это было невероятно. Впервые я приезжаю на Ролан Гаррос с четырьмя титулами и двумя большими победами в Дубае и Риме. Конечно, это придает мне уверенности, но я стараюсь идти от матча к матчу», - сказала Свитолина.

Во втором круге Элина Свитолина сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой.