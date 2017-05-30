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Долгополов стартовал с победы на Ролан Гаррос

Украинский теннисист одолел в первом раунде аргентинца Карлоса Берлока

  • 30.05.2017 14:56
  • 659 просмотров
  • 1 комментария
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atp.com. Александр Долгополов
© atp.com. Александр Долгополов

В первом круге Открытого чемпионата Франции Александр Долгополов одолел аргентинца Карлоса Берлока. В первом сете при счете 5:5 украинец отыграл скрытый сетбол, а затем и сам сделал брейк. Вор втором сете для победы Долгополову хватило одного брейка, а в третьем, выйдя вперед на старте, Долгополов легко довел встречу до победы.

Ролан Гаросс. Первый круг.

Александр Долгополов (Украина) - Карлос Берлок (Аргентина) – 7:5, 6:3, 6:4

Во втором круге Долгополов сыграет с победителем пары Стэн Вавринка – Йозеф Ковалик. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
      qukazen, 30.05.2017 15:28
    +3
    Поздоровлення Олександру!
    Берлок в цілому виглядав потужніше на своїх подачах. Але провалював по одній в кожному сеті, на відміну від Долгополова. Все і вирішили ці три програні подачі.
    В слідуючому колі проти Вавринки (скоріше всього) шансів мало. Як і у Стаховського із Гоффеном. Хай вистрилить хочаб один! Будемо вболівати.
    А Катя Бондаренко моглаб і поборотися проти 290 ракетки, але 2-6, 5-7.
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