Долгополов стартовал с победы на Ролан Гаррос

В первом круге Открытого чемпионата Франции Александр Долгополов одолел аргентинца Карлоса Берлока. В первом сете при счете 5:5 украинец отыграл скрытый сетбол, а затем и сам сделал брейк. Вор втором сете для победы Долгополову хватило одного брейка, а в третьем, выйдя вперед на старте, Долгополов легко довел встречу до победы.

Ролан Гаросс. Первый круг.

Александр Долгополов (Украина) - Карлос Берлок (Аргентина) – 7:5, 6:3, 6:4

Во втором круге Долгополов сыграет с победителем пары Стэн Вавринка – Йозеф Ковалик.