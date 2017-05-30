Долгополов стартовал с победы на Ролан Гаррос

В первом круге Открытого чемпионата Франции Александр Долгополов одолел аргентинца Карлоса Берлока. В первом сете при счете 5:5 украинец отыграл скрытый сетбол, а затем и сам сделал брейк. Вор втором сете для победы Долгополову хватило одного брейка, а в третьем, выйдя вперед на старте, Долгополов легко довел встречу до победы.
Ролан Гаросс. Первый круг.
Александр Долгополов (Украина) - Карлос Берлок (Аргентина) – 7:5, 6:3, 6:4
Во втором круге Долгополов сыграет с победителем пары Стэн Вавринка – Йозеф Ковалик.
Источник — Sport.ua
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Берлок в цілому виглядав потужніше на своїх подачах. Але провалював по одній в кожному сеті, на відміну від Долгополова. Все і вирішили ці три програні подачі.
В слідуючому колі проти Вавринки (скоріше всього) шансів мало. Як і у Стаховського із Гоффеном. Хай вистрилить хочаб один! Будемо вболівати.
А Катя Бондаренко моглаб і поборотися проти 290 ракетки, але 2-6, 5-7.
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