Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Шведову в двух сетах

В первом круге Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина одолела казахстанку Ярославу Шведову. В первом сете Шведова начала с брейка и лидировала со счетом 3:1, но украинка взяла три подряд гейма и довела сет до победы 6:4. Во втором сете в седьмом гейме Шведова сделала, после чего Элина снова взяла три розыгрыша подряд и со второго матчбола оформила победу в матче.

Во втором круге Элина Свитолина сыграет с Цветаной Пиронковой из Болгарии.

Ролан Гаросс. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) (5) - Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:4, 6:3