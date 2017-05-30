Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Шведову в двух сетах

В первом круге Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина одолела казахстанку Ярославу Шведову. В первом сете Шведова начала с брейка и лидировала со счетом 3:1, но украинка взяла три подряд гейма и довела сет до победы 6:4. Во втором сете в седьмом гейме Шведова сделала, после чего Элина снова взяла три розыгрыша подряд и со второго матчбола оформила победу в матче.
Во втором круге Элина Свитолина сыграет с Цветаной Пиронковой из Болгарии.
Ролан Гаросс. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) (5) - Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:4, 6:3
Источник — Sport.ua
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Мона несподівано програла, а з болгаркою Піронковою потенційно має бути простіше, ніж із Бартель.
Подальших успіхів Елінці у наступних раундах.
Теперь коротко о матче. Победа, конечно, ожидаемая. Однако Шведова на грунте, как для самой себя, выглядела очень прилично. На ее подаче шансов у Элины было в целом немного. Но она подходила к ним ответственно, выиграв в итоге все три имевшихся брейк-пойнта. Был и серьезный повод для беспокойства во втором сете, когда со счета 2:2 у Элины начала пропадать первая подача, к концу сета окончательно исчезнув. Последние два гейма на своей подаче были крайне сложные, и при подаче на матч у Шведовой были все шансы сделать обратный брейк. Ей почти это удалось, когда на очередном брейк-пойнте со второй подачи Элины била наверняка навылет по линии, и Свитолина уже остановилась, но мяч угодил в трос, взмыл в небо и упал с высоким отскоком на хавкорт, где Элина его благополучно и забила. Слава аллаху, после этого внезапно прорезалась первая подача, и матч закончился эйсом и убойным кроссом справа после еще одной мощной первой. Как для первого круга, матч получился хорошим для втягивания в длинный турнир.
А вот в матче потенциальных соперниц Элины случилась неожиданная вещь. Пиронкова, особо ничего не показывающая в этом сезоне, разобрала на запчасти Мону Бартель. Причем повесив той в первом сете баранку, ставшую с учетом последнего матча немки против Свитолиной, третьей подряд в трех сыгранных сетах. Интересно было бы узнать, когда в последний раз на уровне топ-100 теннисистка проигрывала бы три подряд сета со счетом 0:6.
Тем временем на РГ происходят довольно интересные вещи. Конта умудрилась проиграть Се Шувей, а Долгополов довольно неожиданно в трех сетах убрал грунтовика Берлока. А Катя Бондаренко мучается против Мартич, что как раз вполне прогнозируемо.
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