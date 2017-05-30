Элина СВИТОЛИНА: «В детстве хотелось просто попасть в телевизор»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих результатах в текущем сезоне эмоциях после побед и о внимании к себе в Украине и в мире.

О результатах в текущем сезоне:

- Чувствую себя хорошо и, надеюсь, что смогу перейти на какой-то другой уровень, найти в себе силы, чтобы продолжать прогрессировать, двигаться дальше. Когда я говорю о новом уровне, то речь не о рейтинге, а о самой игре, для меня важно находить в себе то состояние, в котором я чувствую себя уверенно, когда все детали складываются в одно целое. Это гораздо важнее, чем сама победа, хотя конечно же хочется и выигрывать. Я считаю, что если ты находишь такое состояние, тогда и победы, и титулы придут сами.

Об эмоциях после побед:

- Я просто говорю себе: «Вот эти два дня можно немножко расслабиться и отпраздновать». Потом нужно двигаться дальше. Иногда все эти эмоции после победы отходят на второй план, потому что вокруг происходят другие разные события. Как, например, после Дубая мне нужно было сразу улетать играть на следующий турнир, или после Рима, была травма и нужно было восстановиться, чтобы быть готовой к следующим соревнованиям. Конечно, очень приятно, когда есть минутка, чтобы остановиться и задуматься о том, что произошло. Я просто даю себе эти полчаса, чтобы сесть и все обдумать. Например, как здорово, что в каких-то ситуациях или в каких-то розыгрышах я смогла себя перебороть, где-то найти в себе силы. Еще у меня есть специальный дневник, куда я записываю какие-то моменты и потом что-то, что меня волнует, обсуждаю с тренером. А так я записываю по несколько пунктов о матче, потому что если слишком много напишу, то тогда все перемешивается в голове. Могу записать анализ матча или анализ турнира. Станут ли мои дневники основой для автобиографии? Сложно сказать на данный момент, я об этом не думала (смеется).

О внимании в Украине и в мире:

- Еще в детстве, когда мне было года четыре, то у меня не было желания играть в теннис ради денег, например, а хотелось просто попасть в телевизор, чтобы меня узнали люди, чтобы я была известной. Да, есть у меня и другие важные задачи, но популяризация тенниса в Украине и самой Украины во всем мире - это также важно. Я стараюсь это делать как можно больше и, надеюсь, у меня это получается.

Об иностранных языках:

- Я продолжаю учить французский, здесь у меня есть учитель, с которым я занимаюсь. В принципе, я уже говорю на французском, но хочу увеличить словарный запас, чтобы чувствовать себя увереннее в общении. Также у меня в планах выучить итальянский язык.