Сергей СТАХОВСКИЙ: «Понимал, что нужно заканчивать в трех партиях»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свой выход во второй круг Ролан Гаррос.

- Сегодня опять же немножко помогла подача, первые два сета я сыграл просто так, как надо было, чтобы их выиграть, - отметил Стаховский. - В третьем сете уже начались интересные вещи, левая нога стала забиваться, начинала побаливать. Я понимал, что надо заканчивать в трех партиях, слава Богу, что тайбрейк сложился так, как сложился.

89% выигрыша на первой подаче? Это супер показатель, но здесь были нюансы: у Лю есть определенная травма руки, он немного боялся принимать эту первую плотную подачу. Жребий для первого круга был хороший, были и похуже, честно.

Потенциальный матч с Давидом Гоффеном? Я с ним уже играл два раза, а в прошлом году в Галле на траве подавал на победу... Если я буду физически здоров, то матч может быть интересным.