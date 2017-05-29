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Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг турнира

Украинский теннисист взял верх над тайваньцем Йен-Сун Лю

  • 29.05.2017 15:25
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился во второй раунд Ролан Гаррос.

В поединке первого круга Стаховский в трех сетах одолел Йен-Сун Лю из Тайваня: 6/3, 6/4, 7/6(4).

Во втором раунде соревнований украинец встретится с победителем пары Давид Гоффен – Поль-Андре Матье.

Источник — Sport.ua

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