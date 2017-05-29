Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился во второй раунд Ролан Гаррос.
В поединке первого круга Стаховский в трех сетах одолел Йен-Сун Лю из Тайваня: 6/3, 6/4, 7/6(4).
Во втором раунде соревнований украинец встретится с победителем пары Давид Гоффен – Поль-Андре Матье.
Источник — Sport.ua
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