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Ролан Гаррос. Стаховский начнет борьбу в основной сетке

Сегодня на грунтовые корты Открытого чемпионата Франции выйдет один украински теннисист

  • 29.05.2017 08:46
  • 169 просмотров
  • 1 комментария
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atp.com. Сергей Стаховский
© atp.com. Сергей Стаховский

Харьковчанин Сергей Стаховский сегодня начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.

На стадии 1/64 финала его соперником станет Лу Яньсюнь, который представляет китайский Тайбэй. Соперник украинского теннисиста занимает 60 место в мировом рейтинге, в то время как Стаховский – 123-й.

Эта встреча станет уже пятым противостоянием для спортсменов. На данный момент украинец уступает в личных встречах со счетом 1:3. Начало матча назначено на 12:00 по Киеву.

Завтра на корты Роллан Гаррос выйдут Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Александр Долгополов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    H4des
      H4des, 29.05.2017 09:29
    0
    Как начнет так и закончит. Приятного просмотра.
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