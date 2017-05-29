Ролан Гаррос. Стаховский начнет борьбу в основной сетке

Харьковчанин Сергей Стаховский сегодня начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.

На стадии 1/64 финала его соперником станет Лу Яньсюнь, который представляет китайский Тайбэй. Соперник украинского теннисиста занимает 60 место в мировом рейтинге, в то время как Стаховский – 123-й.

Эта встреча станет уже пятым противостоянием для спортсменов. На данный момент украинец уступает в личных встречах со счетом 1:3. Начало матча назначено на 12:00 по Киеву.

Завтра на корты Роллан Гаррос выйдут Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Александр Долгополов.