Леся ЦУРЕНКО: «Была на грани теплового удара»

Для Леси Цуренко победа над Екатериной Козловой стала первой на кортах Roland Garros.
«Неплохой матч. Я была готова к тому, что мне предложит Катя. Знали, что она будет бросать свечки, и иногда с ними действительно было непросто справляться. Катя играла цепко, это то, что она наработала в квале, выиграв его.
Погодные условия были далеки от приятных. Более 30 градусов, причем ощущение, что температура воздуха еще выше. Было очень душно. Я играла на грани теплового удара, но я видела, что и Катя страдает от жары не меньше. Я себя еле контролировала: погода, самочувствие, звезды сошлись не так, как надо, – но играть было очень тяжело.
Рада, что удалось закончить матч во втором сете. Ударно. На виннерах», - сказал Цуренко.
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.